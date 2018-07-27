恐佈情人殺正妹直播主 痛哭：我沒有活在世界的必要

2018年07月27日 13:13 中時 王己由

17直播邱姓女直播主，不願與前男友廖晏霆復合，今年5月慘遭廖持水果刀刺死，檢察官依殺人罪起訴，27日移送台北地方法院審理，法官開庭訊問，廖男否認殺人，辯稱是自己想尋短，卻造成被害人死亡，哭著說「我沒有活在世界的必要，無法忍受活著的痛苦，對不起邱女父母，要求繼續收押」。法官認為廖殺人犯嫌重大，基於人權維護及國家追訴犯罪利益，有羈押必要，諭知羈押。

廖晏霆和死者邱姓女直播主是高中同學，兩人交往3、4年後，因個性不合，邱女提分手，但廖男不願，多次到邱女住處堵人求復合，今年農曆春節前，廖還打電話給邱父，放話邱女若分手會對她不利，當時邱父好言相勸，但沒有結果。

檢方調查，廖懷疑邱另結新歡，曾在今年2月25日下午破壞邱女住處對面的陳姓室友住處大門，企圖破鏡重圓，但邱女不為所動，廖於是起意殺害邱女。

今年5月28日晚間6點多，廖帶著水果刀及童軍繩，騙過保全進入邱女住處大樓，見邱女打開房門要外出，立刻衝上前，邱女見狀急關門，但廖一個箭步衝向前持水果刀威嚇，邱女受驚大叫，廖於是將邱女推入屋內，見邱女想要脫逃，就持刀猛刺邱女5刀，其中2刀深及胸椎、肺部。警方獲報趕到現場，廖拒絕開門，直到8時5分才自行打開大門，但邱女經送醫急救無效死亡。

北檢27日起訴全案移審北院，法官開送審庭調查有無羈押必要，廖還是否認要殺人，辯稱不管有沒有人相信，他真的沒有想傷害邱女，是一開始就想去死，卻造成別人死亡、家屬難過傷心，希望繼續收押。庭後法官認為廖雖否認殺人犯行，但所涉殺人罪刑度是最輕本刑5年以上重罪，實務上犯重罪常伴隨有高度逃亡的可能，諭知廖羈押。

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(中時 )