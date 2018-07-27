8月有兩場！台生研習營即起報名

2018年07月27日 13:37 旺報 簡立欣

由陸委會、海基會共同主辦的2018台生研習營即起開始報名，邀請赴大陸就讀的新生一同共襄盛舉！今年共舉辦兩場次，為台生解答兩岸政策、學歷採認、兵役問題等，並有學長姊分享經驗。

今年台生研習營共有兩個場次，第一場次是8月3日（星期五），第二場次是8月17日（星期五），都是上午9時至下午5時，地點在海基會2樓公亮廳（北市中山區北安路536號－捷運大直站3號出口）。活動流程及報名連結：http://bit.ly/2O3nySW，或洽海基會文教處：02-2175-7035許先生（sef0216@gmail.com）、02-2175-7043林先生。

課程包括「當前我國大陸政策及兩岸交流概況」、「大陸學歷採認相關最新概況」、「台生處理兵役事宜相關做法」、「赴陸就學溫馨提醒」、「海基會台生服務說明」等，解答赴陸相關問題；下午有各校學長姊就學、生活、生涯發展經驗分享，認識各校台生團體，與學長姐面對面交流等。

活動將邀請中國科學院大學、北京中醫藥大學、北京大學、北京電影學院、北京體育大學、北京清華大學、中國人民大學、中國傳媒大學、山東大學、上海交通大學、上海中醫藥大學、南京大學、浙江大學、成都中醫藥大學、廣東中山大學等台生出席。

(旺報 )