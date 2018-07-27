奇美藝術獎30而立 許文龍坐輪椅現身頒獎鼓舞藝術新秀

許文龍親自坐輪椅現身奇美藝術獎頒獎。(曹婷婷攝)

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奇美藝術獎邁入30年，近來鮮少公開露面、高齡90歲奇美創辦人許文龍親自出席。(曹婷婷攝)

由奇美藝術基金會舉辦的奇美藝術獎邁入30年，近來鮮少公開露面、高齡90歲奇美創辦人許文龍親自坐輪椅出席頒獎，致詞仍鏗鏘有力，他說，台灣話有一句話形容有錢人，就是「土富」，沒文化沒藝術就是土，但奇美辦醫院、培養人才，所以沒人會說奇美「土」。

許文龍說，小時候家裡貧窮，沒錢沒房子，全家擠在租來的小房子中，甚至沒錢繳學費，還要借錢，因此，奇美賺錢後，他就投入人才教育，30年來很順利，「我90多歲還能站在這裡致詞，感謝老天保佑。」

頒獎典禮，主辦單位特別準備一支30年回顧影片，奇美博物館館長廖錦祥表示，經過多年累積，奇美藝術獎已醞釀出一股藝術能量在台灣社會中發酵，我們會繼續耕耘，往下一個30年邁進。

奇美藝術獎創立於1989年，30年來已獎助317人次，發出獎金逾1.1億元，獲獎者每月可獲得3萬元資助，為期1年，成功協助台灣培育音樂、藝術領域上的青年才俊。

今年獲獎者有8人，分別是具像美術創作類西畫組的林庭如與吳易澤、雕塑組的戴士偉與沈宛霆，還有音樂類弦樂組的黃薏蓉、鄭逸豪、陳品均，以及管樂組的王芙紀。

(中時 )

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