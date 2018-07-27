國際技能競賽明年登場 8月6日國手選拔賽開賽

2018年07月27日 13:34 中時 李宜秦

這次比賽共有47項職類，包括社會與個人服務類群、營建技術類群、製造工程技術類群、運輸與物流類群、資訊技術類群及藝術與時尚類群等6大類群。 圖／勞動部提供

第45屆國際技能競賽將於明年在俄羅斯喀山（Kazan）舉行，為競爭參賽資格，勞動部於8月6日將舉辦「第48屆全國技能競賽暨第45屆國際技能競賽國手選拔賽」，來自全台共788位青年選手齊聚一堂，共同角逐競賽資格。

這次比賽共有47項職類，包括社會與個人服務類群、營建技術類群、製造工程技術類群、運輸與物流類群、資訊技術類群及藝術與時尚類群等6大類群。比賽時間是7到9日，歷時3天、共18小時的實作競賽，10日頒獎。各職類前5名將可參加國手選拔，有機會代表我國參加國際技能競賽。

因職類數量與選手人數皆多，勞動部勞動力發展署將在中彰投分署、鹿港勞動學苑、僑光科技大學與嘉陽高級中學4個競賽場地同步進行。國際技能賽主辦國俄羅斯代表團將在6日開幕式上進行會旗傳遞活動，同時邀請歷屆國手與本屆參賽選手共同參與。

勞動部表示，為豐富活動多元性並與國際接軌，全國賽間搭配多項活動，將邀請來自日本、韓國、英國、芬蘭、挪威、義大利、澳洲、加拿大、俄羅斯、巴西等國的國際競賽裁判與選手來台觀摩，並根據國際命題趨勢及評分經驗與我國裁判交流、分享，同時辦理技能發展趨勢國際論壇，分享各國國際技能競賽與青年職涯發展情形。

(中時 )