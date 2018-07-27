假櫃姐撩男搞曖昧 依詐欺罪起訴

邱女持卡到百貨公司買了LV包包及童裝，再到醫美診所及KTV消費刷卡，共花了16萬多元，所購得物品都轉賣變現花用。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時

37歲邱姓女子105年在網路通訊軟體微信認識陳姓男網友，大搞曖昧假稱要結婚，要求支付同行出國旅遊費取得對方信用卡，竟拿去刷自己與男友澳洲旅遊費等7萬元；隔年又以相同手法詐騙另名男子，拿到信用卡到百貨公司、醫美診所及KTV等地狂刷了16萬多元，經受害男子報案偵辦，台中地檢依詐欺罪嫌起訴。

邱女在105年3、4月間與魏姓男友交往，在微信認識陳男，自稱是百貨公司專櫃小姐搞曖昧，暗示以結婚為前提交往，以「慶生」名義邀他碰面共遊，佯邀他參加員工旅遊同遊日本要求負擔費用，陳男交給她信用卡去刷卡付款，邱女在4月29日持卡卻先到輪胎行冒簽消費1萬元，再到名酒販賣店刷卡消費4萬多元，最後到旅行社竟刷卡付掉自己與男友到澳門旅遊費用2萬多元。

陳男接獲銀行來電告知3筆信用卡消費，他才察覺有異，向邱女追問，邱女指稱先借卡消費，陳男等不到邱女還款及旅遊相關訊息，向旅行社詢問才知道遭詐騙。

邱女在106年5月間再故技重施，在微信認識另名陳姓男子，佯稱自己是百貨公司高階主管，以自己及姪子生日為由要求先代為刷卡，陳男不疑有他交給信用卡，邱女持卡到百貨公司買了LV包包及童裝，再到醫美診所及KTV消費刷卡，共花了16萬多元，所購得物品都轉賣變現花用。

邱女還持續與陳男聯絡、佯稱愛他及他女兒，要定下來，陳男催促還款則百般推託安撫，始知受騙。

(中時 )

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