讓愛延續 鋼鐵爸參選市議員

鋼鐵爸（中）與團隊熱心公益，常常遠赴偏鄉做愛心。（楊漢聲攝）

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鋼鐵爸宣布投入板橋區市議員選舉，要為弱勢發聲。（楊漢聲攝）

「曾經求助無門，希望小小市民不要再遭遇如我這般窘況！」因為兒子車禍意外喪生，從面臨無助、絕望，到組成協會四處陳情奔走，終讓肇禍車隊和駕駛付起賠償責任，再至捐出車禍賠償金、義賣衣服，甚至不惜賣掉心愛重機，四處行公益；血淚經驗昇華大愛，讓「鋼鐵爸」阮橋本決定投入新莊區市議員選舉，為無助的市民發聲。

阮橋本的「鋼鐵爸」別稱，緣自兒子聖翔生前的禮物「鋼鐵人」；名為鋼鐵，背後卻是一顆思念愛兒的心，以及他對家人和兒子的深深愧疚。

3年多前，聖翔在新莊新海橋命喪逆向行駛的計程車輪下，他求助各公部門，希望檢討橋樑交通安全，卻處處碰壁，於是自力救濟，號召下上千人到橋上綁黃絲帶，成功引起重視，讓新海橋加設分隔島。

他當時就想「如果我有力量，我要參選市議員，才能替像我這般際遇的家庭，或比我更可憐的家庭發聲」，這是之所以投入這次選舉的初衷。鋼鐵爸說，那種痛、那種求助無門的心情，相信很多市民都遭遇過；求助公部門卻不理不會，他絕對能感同身受，希望能為身處絕望中的市民發聲。

阮橋本把兒子的畫像刺在身上，成立「聖翔救援協會」，幫助機車事故傷患，讓聖翔以另一種方式重生，而行公益似乎也成了他的天職。這次遠來台東，捐助偏鄉延平幸福糧倉1輛交通車，把對兒子的愛從天龍國延伸到後山。諸多義行，讓網友大讚他熱血助人，稱他是帶來正能量的「鋼鐵爸」。

鋼鐵爸說，如果當選，會專注於交通議題及弱勢家庭，希望能將對兒子的愛延續，讓兒子看見他所做的每件有意義的事。

(中時 )

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