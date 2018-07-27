火星大衝加月全食 今晚天空很熱鬧

2018年07月27日 13:59 中時 廖德修

月全食過程。（圖／台北天文科學教育館提供）

今晚的月全食觀各地測時間點。（圖／氣象局提供）

喜歡天文的朋友別錯過了，今晚（27日）天空很熱鬧。晚間7點半至9點半「火星大衝」先登場，明日凌晨1、2點「月全食」接力，天文迷可一飽眼福。尤其火星大衝每隔15-17年才出現一次，也是火星最大最亮的時候；錯過這次，下回要等到2035年。

台北市立天文科學教育館解說員吳典諺表示，所謂「火星衝」是指火星、地球、太陽形成一直線。而火星繞太陽（公轉）軌道呈橢圓形，比地球公轉軌道大，平常各繞各的，每次形成「衝」的時候，地球、火星之間的距離都不一樣，所謂「大衝」就是指兩者距離最近之時，每隔15至17年才有一次。

吳典諺說，27日火星將來到「大衝」的位置（5766萬公里）並維持數日。事實上，它最接近地球的時間點是在31日（下周二）下午3點51分（5759萬公里），不過當天要到太陽下山才看得到火星。

吳典諺說，這次「火星大衝」是近15年來最大最亮的一次，火星不會發光，是靠反射太陽光。為了服務民眾，台北天文館於27日晚間19:30至21:30，在國父紀念館西側廣場舉辦「天文快閃：火星衝」活動，把專業的大型天文望遠鏡移到戶外，讓大家一窺火星神秘面貌。

而在火星最接近地球的31日，天文館也會在19時至21時開放供民眾觀賞。唯一的變數是如果天公不作美，這兩次活動遇雨只能取消。

氣象局天文站主任鄭俊岳則說，火星大衝首夜還有一場本世紀最長的月全食，全程將近4小時。從明日（28日）凌晨1、2點開始，3點半後達到全食階段，將出現「紅火星」與「赤月亮」相距不遠，彼此較勁的奇景。

鄭俊岳說，火星大衝畢竟距離很遠（5759-5766萬公里），且受到大氣層阻隔，用一般望遠鏡也只能看到一個大光點，必須使用太空望遠鏡才能一目了然；月全食則用一般望遠鏡，甚至肉眼就可看到。

有關月全食的過程，台北天文館將與世界各地天文單位合作，透過網路直播這場本世紀最長的月食。直播網址：https://youtu.be/-IuIhTzi8fk

(中時 )