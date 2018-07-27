中市停車大利多！8月1日起主要住宅區周日不收費

台中市政府交通局8月1日起將實施主要住宅區周日停車不收費政策。（盧金足攝） 　

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台中市府交通局長王義川表示，全市有超過一半以上的路邊收費車格，晚上8時前停止收費，為市民節省荷包，提升生活品質。（盧金足攝）

台中市政府交通局8月1日起將實施主要住宅區周日停車不收費政策，同時縮短調整97條路段、5處路邊機車停車區及12處路外停車場的離峰停車收費時段，開單截止時間從原來晚上10時提早至8時。

交通局長王義川表示，此次共計調整1萬7949格停車格收費時間，全市已無收費到晚間10時的停車格，希望節省民眾停車費，也能更安心、放心停車。

「收費是停車管理的手段，可有效促進供需轉換，避免車位遭長期占用，並非為了增加市庫收入！」王義川強調，市府持續以滾動式評估全市收費路線供需情況，調整收費管理政策。

因有民眾反映假日常晚點起床，常來不及移車而被開繳費單，甚至為早起移車與家人起紛爭，交通局為讓體恤民眾假日休息需求，自8月1日起實施主要住宅區周日停車不收費，實施範圍包含中區興中停車場、西區文教區、麻園頭溪園道、梅川園道等多個主要住宅區域，共約6400格停車格，占路邊總收費車格數26％。

此外，交通局同步調整全市97條路段、5處路邊機車停車區及12處路外停車場的開單收費截止時間，從原來晚上10時提早至晚上8時，實施區域範圍包含東區、南區、西區、北區、北屯區、南屯區及西屯區等地區，讓民眾下班回家能安心停車，收費人員也能結束工作。

台中市現行收費路邊停車格合計約2萬5000格，這次路邊收費時間調整後，全市已無收費到晚間10時的停車格，收費至晚間8時的車格數占路邊總收費車格數49％，也就是全市有超過一半以上的路邊收費車格，晚上8時前就已停止收費，不僅為市民節省荷包，提升生活品質。

(中時 )

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