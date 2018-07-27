MLB》陳偉殷主客場表現差距大 大聯盟也注意到了

陳偉殷今年主客場表現差距很大，應該是戰績拉抬不起來的主因。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報
／特稿

陳偉殷今年表現起伏不定，甚至跌跌撞撞，重要原因之一便是主場、客場的表現差距太大。這一點連大聯盟都注意到了，還拿出比賽數據做對照，發現他的主客場自責分率差距達到8.29，在大聯盟相當罕見。

陳偉殷今年在邁阿密主場拿下2勝2敗，轉戰客場則為1勝5敗，投手想拿勝投有時要靠些運氣成分，但投球內容卻騙不了人。陳偉殷在主場投45.1局、自責分率僅2.18（平均每投9局失2.18分），對打者壓制力不錯。客場投32.2局、自責分率卻高達10.47，幾乎常被打爆提前退場。

有趣的是，陳偉殷從2012年起投效大聯盟，除今年以外，僅2013年是主場比客場表現好，那年的主場自責分率3.62、客場4.48，差距0.86。其他4年則為客場表現比主場理想，去年甚至是主場自責分率7.20、客場僅2.35，今年則剛好相反。

不過去年陳偉殷因受傷出賽數不多，數據較不客觀。若撇開去年的成績不看，2016年其主場自責分率5.49、客場4.48，差距便縮小到1.01。其他如2012年、14年，主客場自責分率差距都低於0.5，可見無論主客場都能保持應有的穩定性。

33歲的陳偉殷已屬有經驗的資深投手，在日本職棒曾經先發89場、大聯盟亦已先發160場，應該不會有主客場適應問題；對於今年的反常現象，他本人也百思不得其解，只能從比賽中慢慢回到正軌。所幸最近2次在主場先發都能撐滿6局，且是優質先發，下一戰的對手同樣是勇士隊，但31日（周二）將移師亞特蘭大客場，也會是重要的觀察指標。

(中時電子報)

NBA》現在才發現？安森尼：我跟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。