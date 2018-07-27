MLB》陳偉殷主客場表現差距大 大聯盟也注意到了

2018年07月27日 14:22 中時電子報 廖德修 ／特稿 ／特稿

陳偉殷今年表現起伏不定，甚至跌跌撞撞，重要原因之一便是主場、客場的表現差距太大。這一點連大聯盟都注意到了，還拿出比賽數據做對照，發現他的主客場自責分率差距達到8.29，在大聯盟相當罕見。

陳偉殷今年在邁阿密主場拿下2勝2敗，轉戰客場則為1勝5敗，投手想拿勝投有時要靠些運氣成分，但投球內容卻騙不了人。陳偉殷在主場投45.1局、自責分率僅2.18（平均每投9局失2.18分），對打者壓制力不錯。客場投32.2局、自責分率卻高達10.47，幾乎常被打爆提前退場。

有趣的是，陳偉殷從2012年起投效大聯盟，除今年以外，僅2013年是主場比客場表現好，那年的主場自責分率3.62、客場4.48，差距0.86。其他4年則為客場表現比主場理想，去年甚至是主場自責分率7.20、客場僅2.35，今年則剛好相反。

不過去年陳偉殷因受傷出賽數不多，數據較不客觀。若撇開去年的成績不看，2016年其主場自責分率5.49、客場4.48，差距便縮小到1.01。其他如2012年、14年，主客場自責分率差距都低於0.5，可見無論主客場都能保持應有的穩定性。

33歲的陳偉殷已屬有經驗的資深投手，在日本職棒曾經先發89場、大聯盟亦已先發160場，應該不會有主客場適應問題；對於今年的反常現象，他本人也百思不得其解，只能從比賽中慢慢回到正軌。所幸最近2次在主場先發都能撐滿6局，且是優質先發，下一戰的對手同樣是勇士隊，但31日（周二）將移師亞特蘭大客場，也會是重要的觀察指標。

(中時電子報)