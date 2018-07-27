北一女高材生變頭痛員工？她幫做這件事 老闆超傻眼

老闆將女員工擅自安裝的冷氣拍下PO網。(圖/翻攝自臉書《爆怨公社》)

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中時電子報
/ 綜合報導
一名北一女高材生，擅自在老闆辦公室安裝冷氣後閃電離職。原來她就是曾在永和擺攤賣早餐、擁有36F好身材的單親辣媽，還曾被多家媒體報導。（圖／翻攝中視畫面）

一名北一女高材生未經老闆同意，擅自在老闆辦公室安裝冷氣，更令人傻眼的是，冷氣裝好沒幾天後就閃電離職，老闆傻眼，氣得在臉書《爆怨公社》發文指出，女員工在上班第一天就先借支了1萬元，現在離職了，還跟他追討安裝冷氣的錢，讓他十分頭痛。

老闆發文指出，「員工未經我同意自行在我辦公室安裝一台冷氣，然後叫我付錢，之後過沒幾天她離職了，要跟我討安裝冷氣的費用及買冷氣的錢共18000，我也同意給她，但是她在上班第一天就跟我借支10000元，說從以後薪水慢慢扣」。

「現在她離職了，要跟我討安裝冷氣的錢，我問她那妳借支的錢怎麼辦？她竟然回我，錢是我自己要借她的，裝冷氣的錢是她先跟別人借的，所以我還是要還給她……（但是薪水我有按照規定全額付清），請問大家我是該還她多少錢？還是請她把冷氣拆走，再叫她賠我10000！」

沒想到這名女員工看到老闆發文後，竟然也在臉書《爆廢公社二館》發文回應，「老闆說話不算話，還拿冷氣公審我，你如果不想付冷氣錢，為何要叫我寄發票給你？我賺你這位大老板薪水2萬塊錢，裝了這台冷氣1萬8，你親口說知道我窮沒錢，你會付…所以現在公審完，給還是不給呢？」

結果女員工討拍不成，反而遭眾多網友砲轟「你還真是奇葩！」、「如果我是他、我一毛都不付」、「我只想知道你沒事幹嘛幫老闆裝冷氣」、「幫老闆QQ」、「該說老闆人太好騙嗎？還是你的演技太厲害」、「我想…以後沒人敢用泥」、「老闆真的很佛心啊～」、「冷氣表示，我最無辜」。

擁有36F好身材的女員工，過去曾打扮成空姐、女僕在新北市永和區頂溪捷運站出口擺攤賣早餐。(圖/翻攝自臉書)
擁有36F好身材的女員工自拍性感照。(圖/翻攝自臉書)

據了解，這名女員工是一名單親媽媽，多年前婚變，為了扶養孩子，曾在新北市永和區頂溪捷運站出口擺攤賣早餐，由於擁有36F的好身材，會刻意打扮成空姐、女僕攬客，還曾被多家媒體報導。去年7月她轉到寶麒國際直播平台擔任拍賣官，但僅上班25天就遭解僱，事後又控告寶麒未給薪水、獎金，新北地院最後判寶麒國際敗訴，須付她工資、業績獎金、資遣費，總計6萬5千多元。

(中時電子報)

北一女高材生36F辣媽 告贏前東家成功討薪

文章來源：爆怨公社

文章來源：爆廢公社2

文章來源：PTT

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