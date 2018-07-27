茱麗葉願為羅密歐改名 陳徵蔚：公投正名自High而已

2018年07月27日 14:40 中時電子報 張達智

紀政發起2020東奧台灣正名公投。圖為日前高雄市議會議長康裕成（左）與紀政在高雄呼籲公投正名。（資料照/中央社）

紀政等人士推東京奧運台灣正名公投，結果招致大陸反彈，施壓東亞奧協取消2019台中東亞青年運動會。健行科技大學應用外語系副教授陳徵蔚，藉由羅密歐與茱麗葉的故事談「台灣正名」，他認為，真要獨立，就要靠實力，既沒魄力戰爭，又沒能力得到國際支持，只能在國內搞「公投正名」，無非自High而已。

陳徵蔚在臉書《玫瑰的名字：談台灣正名》一文中表示，「羅密歐與茱麗葉的家族是世仇。當茱麗葉發現這個事實後說：『名字是甚麼？玫瑰就算換了個名字，還不是依舊芬芳？丟掉你的名字吧！不然要我改名也可以。』」

陳徵蔚說，茱麗葉這段話的意思是，單憑兩人無法解決家族仇怨；既然不能改變現狀，那就不妨「擱置爭議」。只要兩人「實質」相愛，在一起就好，別在意「虛名」。

陳徵蔚認為，「台灣早已實質獨立，擁有自己的政府與主權。只差『名義』而已。…即使今天全台灣人公投表決同意正名，世界不認同又有什麼用？」；

「一個無力改變現狀的政府，不斷在國際失去邦交國，即使自我感覺良好地正名為「台灣」，又有甚麼意義呢？說穿了，這只是一種透過操弄民意，製造假議題的手法而已」。

陳徵蔚更質疑，「中國打壓台灣不稀奇，問題是當台灣被打壓時，民進黨政府為什麼如此無能為力？而如果民進黨政府明知道自己根本無力對抗強權，又為什麼罔顧人民福利，一味挑釁刺激？」

陳徵蔚認為，「台灣不需正名，只要我們立身正，國力強，世界自然承認我們。如果台灣只會內耗、政黨鬥爭，靠假議題操弄民意，那麼不需要別人打壓，台灣自己便已經自亂陣腳。」

(中時電子報)