查內鬼？南檢檢察官罕見帶隊掃蕩台南最大淫窟

2018年07月27日 14:55 中時 程炳璋

台南市政府26日晚間執行青春專案跨局處聯合稽查，台南市檢警暗中同步到北區林森路與東豐路口掃蕩一家大型色情護膚店，帶回28人，陳姓負責人2萬交保，檢、警大動作不只為了搗破台南最大淫窟，案件恐涉及對內肅貪行動，檢警對此否認並三緘其口。

北區這家老牌知名的色情護膚店分布在3棟住商大樓之中，每棟之間的3、4、5樓皆打通貫穿，工作人員可透過暗門跨棟來去自如，警方曾1次逮回40多名性交易男女，足見經營規模龐大，且業者在台南存在已久，卻一直屹立不搖，堪稱台南最大淫窟。

警方在5年內起碼取締6次，業者皆以人頭當負責人規避刑責，透過不斷的換人頭、換店名，神通廣大的業者仍能一再死灰復燃。

台南地檢署26日趁台南市政府舉辦聯合稽查勤務做為行動掩護，一面派隊臨檢八大行業虛張聲勢，暗中卻以霹靂小組攻堅這間護膚店，當場逮獲正從事性交易的6對嫖客與美容師。

警方從店內逮獲的女子就有15人，男客10人，另有33歲陳姓負責人在內的4名工作人員，全數帶回警局內偵訊後，罕見再送至地檢署由檢察官覆訊。

一般的妨害風化案件，嫖客與美容師多以社維法裁罰，即可從警局離去，此件由檢察官帶隊指揮偵辦，又在地檢署偵訊，被認為可能涉及「查內鬼」貪瀆案件，至於內鬼是誰，檢警三緘其口，低調稱案件仍在偵辦中。

(中時 )