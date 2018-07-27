雲林》林聖爵母親靈堂被搜索 張麗善：蔡英文放下屠刀 這是一個靈堂

林聖爵覺得母親靈堂被侵犯，很對不起母親，淚流滿面。（周麗蘭攝）

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張麗善呼籲司法單位和蔡英文放下屠刀，’’那是一個靈堂。’’（周麗蘭攝）

國民黨籍縣議員、斗六市長參選人林聖爵母親靈堂27日上午遭中部打擊犯罪中心持搜索票調查賭博案。支持者表示，當時曾向檢調人員表達目前在治喪中是否改天再來但被拒絕，林聖爵表示，他房子租給人，現在檢調要把他拖下水，如果有證據就辦他，怎麼能趁他母親治喪期間來搜索，覺得母親靈堂被侵犯，很對不起母親，張麗善呼籲司法單位「放下屠刀，這是一個靈堂」。

林聖爵母親日前過世正在治喪中，27日上午7點20分持調持調查賭博案搜索票上門，林聖爵並不在場，協助守喪的支持者嚇一跳，搜索行動直到上午十點半結束。

林聖爵母親靈堂位於斗六市梅東路九號，先前是一家超商與電子遊藝場，四月間曾遭檢調搜索有賭博性電玩。

林聖爵表示，他租屋給別人做超商，承租者兼做電子遊藝場，四月間被調查已經清空搬走，跟他無關，如果檢方認為賭博罪跟他有關，有證據就法辦他，但事隔三個月母親過世治喪中，居然又被上門搜索，他只有一個母親，而且還躺在那邊，檢調實在很沒人性。

張麗善下午趕往安慰林聖爵並聲援他，張麗善說，誰無父母誰沒兄弟，而且是挑在治喪期間，何況只是調查電子遊藝場？已經搬走的電子遊戲場是合法登記，也不是林聖爵本人的，他只是把房子租給別人，檢調硬要牽扯，是因為選舉到了又要用司法打擊候選人嗎？現在司法機關很有問題，「專挑人家生日送人入獄（指胞兄張榮味7月10日生日當天被發監執行），挑人家母親的靈堂大陣仗搜索。」

張麗善表示，現在司法已經嚴重淪喪連檢察官可以動用警察到幼稚園私刑，電子遊藝場案件有迫切到這個情況嗎，林聖爵是罪大惡極的重刑犯嗎？他呼籲蔡英文、行政院長、司法體系放下屠刀，「這只是一個靈堂」。

(中時 )

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