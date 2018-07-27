新莊母女遭捆綁1死1傷 同住友人內神通外鬼布密室逃脫

警方研判林男與另名共犯預謀犯案，圖為監視器拍下林男騎機車逃逸的身影。（譚宇哲翻攝）

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警方研判林男與另名共犯預謀犯案，圖為監視器拍下林男騎機車逃逸的身影。（譚宇哲翻攝）

新北市新莊區26日發生母女1死1傷命案，警方目前仍在追緝同住的34歲林姓男子，警方調查，林男以藥物迷昏李姓母女，與另名共犯以毛巾、耳塞、膠帶、童軍繩限制2人行動及視聽，反鎖大門、搜刮屋內財屋後，最後從2樓窗戶跳到防火巷，騎機車逃逸，縝密將案發現場布局成密室並逃逸，研判早有預謀。

90歲、67歲李姓母女26日晚間8時許被家人發現，遭人捆綁在新莊區中和街的住處，警方接獲報案到場，發現李姓老婦已死亡多時出現屍斑，李姓女兒則意識昏迷還有呼吸心跳，所幸送醫後恢復意識。

李女清醒後表示，案發當天中午同住的林男拿出聲稱可以補腎補肝的藥丸，給她和媽媽吃，她吃完後感到意識昏沉，隱約中感覺到四肢被綑綁，醒來時人就在醫院了。

李家二兒子向警方表示，林男是宮廟友人的兒子，因林男單親無業，15年前無償讓他住進家中，拜託他照顧年邁母親及輕微中風的姊姊；26日中午12時許，他買菜欲送到媽媽與姊姊的住處，卻發現屋內反鎖，鑰匙打不開，叫喚也無人回應，下午4時許他再上門，依然碰壁，返家後越想越不對勁，下午6時許便打電話給林男。

林男接起電話後表示人不在家，要晚一點才回家，隨即掛斷，讓李家二兒子越想越不對勁，便再度上門找人，仍不得其門而入，趕緊通報警消破門，沒想到媽媽和姊姊已受困屋內多時，釀成1死1傷。

警方調查，26日下午2時許，監視器拍下一名陌生男子進入李姓母女住處，研判是共犯，共犯進屋後與林男合力用童軍繩將已經昏迷的李姓母女手腳綑綁住，再以膠帶封口、毛巾蒙眼、耳塞堵耳，限制住2人行動及視聽。

2人疑似搜刮完屋內財物後，其中1人先頭戴安全帽從大門離開，另1人則將屋內門鎖鎖上，營造密室後，從陽台的窗戶跳下防火巷，與另名男子會合，隨後1人騎機車、1人搭計程車分頭逃逸。

警方表示，林嫌與另名共犯劫財害命應早有預謀，詳細財物損失狀況仍待李姓女兒出院後清點釐清，正全力追緝2人到案，以釐清案情。

(中時 )

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