星空聯盟在多倫多皮爾遜國際機場推出「轉機服務」

2018年07月27日 15:12 工商 王淑以

星空聯盟日前在多倫多皮爾遜國際機場推出「轉機服務」(Connection Service)，協助旅客順利轉接星盟成員間的航班。

星空聯盟顧客體驗部副總經理克里斯欽•德爾格(Christian Draeger)指出：「轉機服務在多倫多皮爾遜國際機場推出之後，將可確保行程緊湊的旅客順利轉往下一段航班，並提升星空聯盟在北美的整體服務，我們也正積極將此服務推廣至更多星盟航網內的樞紐機場。」

多倫多皮爾遜國際機場是星空聯盟的第13大轉運樞紐，每年約有40萬名旅客在此轉乘。

除了「加拿大航空」之外，目前在多倫多皮爾遜國際機場營運的星盟成員還包括奧地利航空、哥倫比亞航空、布魯塞爾航空、巴拿馬航空、埃及航空、衣索比亞航空、長榮航空、波蘭航空、德國漢莎航空、葡萄牙航空、土耳其航空以及美國聯合航空，總計每週提供超過6,000個航班，飛往全球 59個國家、159個目的地。

加拿大航空公司總經理兼首席營運長班傑明•史密斯(Benjamin Smith)表示：「此轉機服務，為轉機行程較為緊湊的旅客提供更好的機場服務體驗，也更進一步強化了多倫多皮爾遜樞紐機場與全球接軌的領先地位。」

星空聯盟過去10幾年陸續在全球11個主要樞紐機場設立轉機服務中心，加速轉機行李的銜接運送。在法蘭克福機場、休士頓機場以及慕尼黑機場更額外提供旅客轉機相關的協助。為持續提升旅客體驗，星空聯盟於去年正式推出「轉機服務」的品牌，建立全方位的服務機制，並將逐步推展至其他機場。

目前星空聯盟提供旅客及行李轉機服務的機場包含芝加哥歐海爾機場、多倫多皮爾遜機場、法蘭克福機場、休士頓機場以及慕尼黑機場。丹佛國際機場、倫敦希斯洛機場、洛杉磯國際機場、紐約紐華克機場、舊金山國際機場以及華盛頓杜勒斯機場僅針對托運行李提供轉機的服務。

(工商 )