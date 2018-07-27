聲援蔣月惠遊行遭打槍 他諷：讓縣長難堪的就不行

蔣月惠因公勇路拆房案被數十名警察圍攻，整件衣服都被扯爛 (圖／翻攝自蔣月惠臉書)

友善列印
中時電子報

屏東縣議員蔣月惠咬警案發酵，滅頂發起人張仁吉發起「昨日大埔，今日屏東」嗆潘孟安的遊行活動，近日向屏縣府申請場地使用，遭依不符合學術講座、社會教育活動及會議等理由駁回。對此，響應活動的屏東縣環境保護聯盟理事長葉奉達諷，結論應該就是，如果是要讓縣長難堪的，就不行。

張仁吉發起的集會遊行活動擬在屏東縣政府椰林大道舉辦，但他昨（26）日透過臉書點名潘孟安說，「你是有多害怕人民的聲音？」質疑活動依法申請集會遊行，但一下說可以、一下說不可以。庶務科科長說以往上送簽，上級交全權交由分局處理，結果打電話去分局確認，分局說不知道有這件事情，所以現在是誰在互踢皮球？剛剛收到潘孟安公文說不準申請，稱可能影響到民眾出入的使用。

屏東環保聯盟向縣府申請遊行集會被駁回。（翻設自張仁吉、葉奉達臉書）

張仁吉不滿表示，真的會被氣死，到時候怒氣一次爆發，就知道了，直接衝去縣府問一下縣府說清楚，「我一直很有風度照規矩申請，但是縣府真的不要把我當白痴」，直批「好個依法行政的縣政府啊！」

屏東縣環境保護聯盟等團體遊行活動場地申請遭駁回，葉奉達說，屏東縣政府如果施政不當，人民可不可以合法集會向縣長嗆聲？「根據這份公文，看來是不行的！」他諷，以抗議起家的民進黨，掌權之後，現在這麼怕人民抗議嗎？「結論應該就是，如果是要讓縣長難堪的，就不行。」

(中時電子報)

「昨日大埔今日屏東」 滅頂發起人要潘孟安政府「踹共」
鐵改迫遷戶心酸 蔣月惠咬出真相
自爆辦羅騰園是為選票 蔣月惠稱背後有原因
收到百萬捐款 蔣月惠哭喊：不要再捐了！

貢寮海洋音樂祭 貢寮海洋音樂祭

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。