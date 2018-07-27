聲援蔣月惠遊行遭打槍 他諷：讓縣長難堪的就不行

2018年07月27日 15:10 中時電子報 簡怡欣

屏東縣議員蔣月惠咬警案發酵，滅頂發起人張仁吉發起「昨日大埔，今日屏東」嗆潘孟安的遊行活動，近日向屏縣府申請場地使用，遭依不符合學術講座、社會教育活動及會議等理由駁回。對此，響應活動的屏東縣環境保護聯盟理事長葉奉達諷，結論應該就是，如果是要讓縣長難堪的，就不行。

張仁吉發起的集會遊行活動擬在屏東縣政府椰林大道舉辦，但他昨（26）日透過臉書點名潘孟安說，「你是有多害怕人民的聲音？」質疑活動依法申請集會遊行，但一下說可以、一下說不可以。庶務科科長說以往上送簽，上級交全權交由分局處理，結果打電話去分局確認，分局說不知道有這件事情，所以現在是誰在互踢皮球？剛剛收到潘孟安公文說不準申請，稱可能影響到民眾出入的使用。

屏東環保聯盟向縣府申請遊行集會被駁回。（翻設自張仁吉、葉奉達臉書）

張仁吉不滿表示，真的會被氣死，到時候怒氣一次爆發，就知道了，直接衝去縣府問一下縣府說清楚，「我一直很有風度照規矩申請，但是縣府真的不要把我當白痴」，直批「好個依法行政的縣政府啊！」

屏東縣環境保護聯盟等團體遊行活動場地申請遭駁回，葉奉達說，屏東縣政府如果施政不當，人民可不可以合法集會向縣長嗆聲？「根據這份公文，看來是不行的！」他諷，以抗議起家的民進黨，掌權之後，現在這麼怕人民抗議嗎？「結論應該就是，如果是要讓縣長難堪的，就不行。」

(中時電子報)