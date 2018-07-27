吳音寧不備詢不甩索資 網友酸：和年輕版蔡英文有87％像

2018年07月27日 15:14 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

北市市場處打算以「議員索資遲交」為由開罰百萬，北農不排除跟市府對簿公堂。昨日農委會副主委陳吉仲表示，希望北市府轉賣北農股權給農委會，台北市長柯文哲今回應，「他連一個吳音寧都搞不定了，我看他能力也...哼」。PTT網友諷刺「她整個就年輕版小英的樣子，有87%像。」

北市市場處打算以「議員索資遲交」為由開罰百萬，且也不排除跟市府對簿公堂。陳吉仲昨天受訪時暗指農委會才擁有北農近半股權，北市府可以考慮轉賣股權給農委會，柯文哲今天受訪時回應說，各縣市都有農產公司，農委會是想全數收購嗎?還是另有打算?對於陳吉仲的看法，柯文哲說「他連一個吳音寧都搞不定了，我看他能力也...哼」

網友在PTT發文說，「以柯文哲先前模式，若沒想撕破臉，都會盡力吞忍，柯文哲現在連陳吉仲都嗆，代表這次要把陳吉仲打到下台，陳吉仲曾親口說要幫吳音寧負全責，顯已打算跟吳音寧同進退，並指出柯文哲炮口對準吳音寧的時機不錯，知道避其鋒芒，蔡英文要黨內支持吳音寧，但挺備受爭議的吳音寧對議員聲望很重傷。「

「現在姚文智聲望低迷，面對延燒許久的吳音寧爭議，議員早就失血過多，這次沒有議員敢出面相挺。網友揶揄，議員可能還暗爽柯文哲出面修理吳音寧，這個中央酬庸、地方躺槍的燙手山芋。並做結論說，這次吳音寧和陳吉仲要一起下台了。」

此事引起網友熱議，有網友表示「吉仲哥也一個樣, 遇到問題不先解決, 先跳出來炮別人」、「陳吉仲自己說過:吳我推薦的,責任我來負」、「她整個就年輕版小英的樣子阿 87%像」、「吳也很強勢啊，不去備詢用業務費做動畫嗆議員」。

(中時電子報)