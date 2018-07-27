陸運9軍機闖識別區 南韓急派F-15戰機監控

大陸解放軍現役的運9運輸機。（圖/大陸國防部官網）

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中時電子報

據韓聯社（Yonhap News）報導，南韓國防部稍早證實，今日早上7點、有一架大陸解放軍麾下的軍機，闖入韓國的航空識別區（KADIZ）內，引起韓國軍方高度重視，經參謀長會議（Joint Chief of Staff）決議後，緊急要求一架F-15K「鷹式」戰機（Slam Eagle）升空，對該架來意不明的大陸軍機進行嚴密監控。

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報導中指出，大陸軍機於今日早上7點、從西南海域的離於島（或稱蘇岩礁）上空飛入，沿著南韓的南部與東部海岸飛行。雖一開始不知「闖禍」的軍機是哪一種，但韓國軍方研判，應該是大陸自製的運9中程運輸機，並非戰機或轟炸機。而該架大陸的軍機，最終也在早上11點時飛離航空識別區，才解決了這場小小「驚魂記」。

南韓現役F-15K「鷹式」戰機。（圖/南韓空軍）

事實上，大陸與南韓在黃海、東海一帶有多處「爭議未解區域」，此次的「離於島」（Ieo Island）就是最常見的案例之一。堅信是島嶼的南韓，不僅將其劃入濟州特別自治道西歸浦市管轄，更投入大筆經費，在「島上」興建燈塔、直昇機停機坪、衛星雷達和小型港口，並有少部份常駐人員；但對於該地的位階，大陸方面將其視為暗礁、並非領土的認定。也因如此，讓中韓兩國在此地的領海、領空出現異議，至今仍是兩國未能解決的未定界之一。

正因為此地充滿爭議，故大陸解放軍並非第一次「闖入」航空識別區，早在今年2月和4月份，同樣路線、同樣模式的「誤闖」都曾發生過。

(中時電子報)

文章來源：Chinese warplane enters S. Korea's air defense identification zone

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