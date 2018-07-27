台南》議會國民黨團質疑市府 屢為黃偉哲背書違反行政中立

2018年07月27日 15:35 中時 程炳璋

台南市議會27日召開今年最後一次定期大會，台南市議會國民黨團質疑台南市政府官員屢為民進黨台南市長參選人黃偉哲的政見站台背書，違反行政中立的立場，一開議即砲聲隆隆，台南市代理市長李孟諺回應，未來市府同仁受邀會勘，有政治敏感的場合應予回避，減少爭議。

台南市議會27日定期大會是李孟諺以台南市長身分出席的最後一次定期會，台南市議會國民黨團不放過機會，一開議就有多位國民黨籍議員連番發言炮轟，質疑台南市府官員近日屢參加黃偉哲政見活動，形同站台，並在其他參選人質疑黃偉哲政見時，由市府發文護航，違反行政中立原則。

台南市議員王家貞率先開轟，指出台南市政府官員最近一些會勘場合都有黃偉哲參加，活動畫面變成黃偉哲的人肉看板，形同為參選人背書，同黨陣營的市議員洪玉鳳也呼籲每位台南市長參選人節制，「饒了公務人員，不騷擾他們」。

台南市議會民進黨團立刻護航，郭清華、唐碧娥連番反駁，郭清華直斥藍營抹黑，幸好市民眼睛是雪亮，哪個黨在為在市民做事，哪個沒有，市民自有公斷。「黃偉哲是立委，與市議員關心市政，邀請官員說明，有何不可？」

李孟諺澄清，每位議員及立委具名來函要求市府同仁會勘與針對市政說明，不管哪一個政黨，只要具名要求，不分黨派，市府都會派員參加，但未來會要求市府同仁，有敏感政治場合，應盡量回避以減少爭議。

(中時 )