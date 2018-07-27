台南》議會國民黨團質疑市府 屢為黃偉哲背書違反行政中立

台南市代理市長李孟諺在議會定期大會內澄清市府並未行政不中立。（程炳璋攝）

友善列印
中時

台南市議會27日召開今年最後一次定期大會，台南市議會國民黨團質疑台南市政府官員屢為民進黨台南市長參選人黃偉哲的政見站台背書，違反行政中立的立場，一開議即砲聲隆隆，台南市代理市長李孟諺回應，未來市府同仁受邀會勘，有政治敏感的場合應予回避，減少爭議。

台南市議會27日定期大會是李孟諺以台南市長身分出席的最後一次定期會，台南市議會國民黨團不放過機會，一開議就有多位國民黨籍議員連番發言炮轟，質疑台南市府官員近日屢參加黃偉哲政見活動，形同站台，並在其他參選人質疑黃偉哲政見時，由市府發文護航，違反行政中立原則。

台南市議員王家貞率先開轟，指出台南市政府官員最近一些會勘場合都有黃偉哲參加，活動畫面變成黃偉哲的人肉看板，形同為參選人背書，同黨陣營的市議員洪玉鳳也呼籲每位台南市長參選人節制，「饒了公務人員，不騷擾他們」。

台南市議會民進黨團立刻護航，郭清華、唐碧娥連番反駁，郭清華直斥藍營抹黑，幸好市民眼睛是雪亮，哪個黨在為在市民做事，哪個沒有，市民自有公斷。「黃偉哲是立委，與市議員關心市政，邀請官員說明，有何不可？」

李孟諺澄清，每位議員及立委具名來函要求市府同仁會勘與針對市政說明，不管哪一個政黨，只要具名要求，不分黨派，市府都會派員參加，但未來會要求市府同仁，有敏感政治場合，應盡量回避以減少爭議。

(中時 )

吳音寧不備詢不甩索資 網友酸：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。