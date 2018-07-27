大自然教室 貢寮小旅行

2018年07月27日 15:37 中時電子報 綜合報導

貢寮擁有山水共舞的自然生態，是台灣美麗的極東之地，因此本次小旅行將邀請旅客來貢寮一同享受這塊土地簡單的幸福、美好的時光。將旅遊回歸土地環境、回歸歷史文化、結合身體感官感受、達到與自然環境的和諧，體會永續發展的生態旅遊、文史觀光。

時報旅遊提供

2018的盛夏，貢寮小旅行將以大自然教室為主題，在導覽老師的帶領下來一趟貢寮山與海的共學體驗吧!當我們懂得尊重生態，讓環境回到平衡，會發現大自然孕育的資源，豐沛而充滿美感，富足而令人敬畏。

五條行程分別為

1.貢寮共學。山城好時光。山村草食男女

隨農採藥去+洗草作茶湯+田裡摸八圈+和禾風味餐

2.貢寮共學。山城好時光。竹路蹤源

跟隨老練獵人，進入動物的視角，從小小蹤跡發現野生動物的食衣住行

3.貢寮共學。海漾趴踢。走讀漁村訪秘境

南雅奇岩+卯澳漁村生態行+澳底尚青海鮮餐

4.貢寮共學。海漾趴踢。活力探險航海王

獨木舟+單車慢遊舊草嶺隧道

5.貢寮共學。海漾趴踢。與海有約浮潛趣

龍洞灣海洋公園浮潛體驗+特色海鮮餐+單車慢遊舊草嶺隧道

5條各具特色的山海線遊程，帶你感受農村日常、山村生態、漁村祕境、獨木舟探險及浮潛樂趣，體驗價650元至1,500元，讓你在這個盛夏時節，奔向大自然幸福，享受美好時光。

(中時電子報)