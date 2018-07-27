喜迎花博！中市花農陳帝緯種文心蘭 日本搶手貨

2018年07月27日 15:43 中時 盧金足

台中后里地區的17至25℃氣候適合種植文心蘭，有助於維持穩定的花卉品質。（圖／台中市府提供）

陳帝緯期盼透過花博展示文心蘭、紅鶴等台中在地花卉，吸引國內外遊客參訪，更改變國人的用花文化。（圖／台中市府提供）

台中在地花農對花博盛會引頸期待，在后里經營文心蘭農場的花農陳帝緯，栽種面積1甲4分地，文心蘭品種以honey angel為主，年產量50多萬支，外銷量約7成，隨著花博腳步近，他期盼透過花博吸引更多國內外人潮，行銷台中花卉知名度，讓花卉產業更蓬勃發展。

陳帝緯期盼透過花博展示文心蘭、紅鶴等台中在地花卉，吸引國內外遊客參訪，更改變國人的用花文化，行銷台中地區花卉產業知名度，並長期帶動花卉消費的人潮，促進花卉產業發展。

陳帝緯擔任后里區農會花卉產銷班第15班班長，在后里四月路旁經營文心蘭農場，全園大面積栽培honey angel文心蘭，有的花枝長近1公尺，品質極佳，創下年產量約50多萬支，其中外銷佔產量7成，以日本等為主要外銷國家。

農的傳人！陳帝緯說，他退伍時與父母在新社頭嵙山地區種植文心蘭，占地一甲多，種植二、三年後，為跳脫上一代慣行的農法，選擇在后里地區租地，並加入台中花卉產銷班，積極參加市府舉辦的各種農作物研習講座，並透過與農友交流及農改場、農試所相關農業課程學習，以創新方式及觀念進行栽種，應用在花卉的種植。

文馨蘭花季為每年5至6月及9至10月，從花芽生長到開花時期約7個月，陳帝緯表示，為調整花期至農曆新年等切花市場需求較多的時節，他以去芽往後延長開花期到12月及次年1至3月期間，調節產銷取得花卉更好的價格，這是他從事花卉生產工作，獲取穩定收益的關鍵要訣。

為解決花農缺工情況，他將產銷班各班員的農業缺工需求整合，並調派技術工到場協助栽種、採收及包裝花卉，提供農業技術工有長期穩定的工作收入，解決花農缺工問題，建置花卉包裝場供產銷班班員輪流租用，提高包裝場使用效益，減少花農硬體設備的投資成本。

農業局長王俊雄表示，早期文心蘭產地為泰國、日本，台灣崛起後，憑藉優良的花卉栽培技術及花卉品質，市占率逐漸取代這些國家，優勢在於台中后里地區的17至25℃氣候適合種植文心蘭，有助於維持穩定的花卉品質，大幅提高市場競爭力。

(中時 )