裁將縮役期 南韓軍隊精簡大改革

2018年07月27日 16:46 旺報 張國威

韓聯社報導，南韓國防部27日向總統文在寅就「國防改革2.0」的基本路線進行彙報。基本路線的核心內容為，南韓國防部決定在2022年以前裁減76個將軍名額，並縮短服役期。

根據報告，目前，韓國軍隊的將軍數量為436名，到2022年將裁減至360人，每年裁減15人左右。各軍種裁減額為陸軍66人，空軍海軍各5人。若大將統領的第一、第三野戰軍司令部整合為地上作戰司令部，大將也將縮減1人。

但有分析指出，各部隊合併後30余個將軍職位將自動減少，因此實際上「裁將」規模僅為40多人左右。對此，南韓國防部表示，2012年首次制定將軍編制調整規劃後，加上到2017年前裁減的7人，實際上裁減規模將達84人，將領人數將與1970年代的規模相近。

南韓國防部表示，非戰鬥部隊將軍職位雖然「降級」至校級，但戰鬥部隊的副軍長、常備師作戰副師長和潛艇司令部副司令、航空資訊團長副指揮官將全部定為將軍銜。

現役兵力61.8萬人中，海軍、空軍兵力將保持目前水準，裁軍範圍僅涉及陸軍。據國防部介紹，陸軍將裁減11.8萬人，到2022年整體兵力將縮減至50萬人。國防部計畫將非戰鬥部隊的部分工作向民間開放，將民間人手比重從5%增至10%，替代非戰鬥領域軍人職位，並將頂替下來的將領分配至步兵師、機械化師等戰鬥部隊。預備役維持275萬人，動員預備軍從130萬縮減至95萬，女軍幹部比重則將從去年的5.5%（1.097萬）增至2022年的8.8%（1.7043萬）。

同時，以陸軍、海軍、海軍陸戰隊為準，21個月的服役期限到2022年將縮短至18個月，空軍24個月的服役期限將縮短至22個月。新政惠及對象包括目前正在服兵役的官兵，由於總體服役期限將有所縮短，因此退伍時間有望提前。

據南韓國防部推算，2019至2023年間用於推進國防改革所需費用為270.7兆韓元。其中，戰略運營費176.6兆韓元、國防改善費94.1兆韓元。主要用於引進尖端設備的國防改善費佔有率將從今年的31.3%提升至2023年的36.5%。

(旺報 )