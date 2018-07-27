MLB》大聯盟主席不滿天使隊卓奧特

2018年07月27日 15:48 中時電子報 盧品青

天使隊卓奧特(Mike Trout)是一名模範球員，不生事、不爭功、愛護家庭，勤跑醫院與學校探望小球迷，他是史上最強的棒球員之一，被看好能在退休時與米奇曼托(Mickey Mantle)這樣的傳奇英雄並肩於名人堂。

然而《今日美國》報導，大聯盟主席曼佛雷德(Rob Manfred)對卓奧特有些不滿，他認為卓奧特不肯行銷自己，讓大聯盟少賺了很多錢。

曼佛雷德在今年的明星賽前表示：「卓奧特不願利用他的空閒時間擴展他的事業版圖，我們可以幫助他，但他必須要下定決心，這要耗費很多心力。」

事實上，根據ESPN的說法，全美最知名的50位運動員票選，只有前洋基吉特(Derek Jeter)、前紅襪歐提茲(David Ortiz)兩位棒球員上榜，而且這兩位已經退休了。前幾名長期被籃球員和美式足球員霸佔，卓奧特到底在幹什麼？

就連這次直接被曼佛雷德點名，卓奧特本人的回應依然極為低調：「我跟曼佛雷德之間沒有摩擦，我只是想好好打球而已！」天使球團還得站出來幫腔：「卓奧特是最好的棒球大使，他無時無刻都在貢獻球團，也是一個好丈夫、好兒子、好兄弟、好朋友。」

曼佛雷德只是希望27歲的卓奧特能夠像知名籃球員那樣，擔任大聯盟的門面幫忙行銷而已，但卓奧特的知名度在棒球界以外真的不高。有球迷反駁說：「難不成你要逼卓奧特加入洋基隊，然後天天跟卡戴珊約會嗎？」

(中時電子報)