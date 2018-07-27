MLB》大聯盟主席不滿天使隊卓奧特

天使隊卓奧特在場邊拿手機自拍。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報

天使隊卓奧特(Mike Trout)是一名模範球員，不生事、不爭功、愛護家庭，勤跑醫院與學校探望小球迷，他是史上最強的棒球員之一，被看好能在退休時與米奇曼托(Mickey Mantle)這樣的傳奇英雄並肩於名人堂。

然而《今日美國》報導，大聯盟主席曼佛雷德(Rob Manfred)對卓奧特有些不滿，他認為卓奧特不肯行銷自己，讓大聯盟少賺了很多錢。

曼佛雷德在今年的明星賽前表示：「卓奧特不願利用他的空閒時間擴展他的事業版圖，我們可以幫助他，但他必須要下定決心，這要耗費很多心力。」

事實上，根據ESPN的說法，全美最知名的50位運動員票選，只有前洋基吉特(Derek Jeter)、前紅襪歐提茲(David Ortiz)兩位棒球員上榜，而且這兩位已經退休了。前幾名長期被籃球員和美式足球員霸佔，卓奧特到底在幹什麼？

就連這次直接被曼佛雷德點名，卓奧特本人的回應依然極為低調：「我跟曼佛雷德之間沒有摩擦，我只是想好好打球而已！」天使球團還得站出來幫腔：「卓奧特是最好的棒球大使，他無時無刻都在貢獻球團，也是一個好丈夫、好兒子、好兄弟、好朋友。」

曼佛雷德只是希望27歲的卓奧特能夠像知名籃球員那樣，擔任大聯盟的門面幫忙行銷而已，但卓奧特的知名度在棒球界以外真的不高。有球迷反駁說：「難不成你要逼卓奧特加入洋基隊，然後天天跟卡戴珊約會嗎？」

(中時電子報)

MLB》棒球員為何很難比籃球員出名？

MLB》陳偉殷主客場表現差距大 大… NBA》喬治坦承想去湖人 不捨兄弟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。