中小學科展頒獎 結合生活運用彰顯研究價值

2018年07月27日 15:47 旺報 簡立欣

第58屆中小學科學展覽會27日於國立中興大學辦理頒獎典禮，總計頒發第一名27件、第二名27件、第三名61件、佳作79件，團體合作獎及（鄉土）教材獎、探究精神獎共計160件。

主辦單位國立台灣科學教育館表示， 今年參賽作品達1萬2704件，經初選選出4674件，進入全國展覽會僅394件，最後由台南市及新竹縣獲得縣市團體獎。

評審總召集人林榮耀院士表示，今年作品學術水準比往年提升，像是地科方面，涵蓋範圍廣泛，品質佳，有現地勘察，紀錄與分析，以及研究議題製成模型實驗等，相當有創意。生物科方面，高中組數據分析與結果呈現比往年佳，國小組以生物防治、應用及創作為主，其完整性顯示科學教育往下扎根的落實。

北市立關渡國小白昕哲及張育蓁以《溫泉我的家~藏在陽明山底下的秘密》獲得國小組地球科學科第一名，作品研究設計周全，且系統性整理野外調查與室內實驗，兼具鄉土性，深獲評審青睞。

新竹縣成功國中葉欣彰、楊晨麟、謝昕燁，嘗試以火龍果、柚子等果皮製成生物可分解的吸水杯墊，作品《火龍吸水、柚造奇蹟-探討果皮製成可生物降解的吸水材》題材新穎，架構清楚，目標與材料皆有永續概念，獲得國中組生活與應用科學科（二）第一名。

國立中興大學附屬高中黃怡華、鄭毓澤以《HEY！你這個吃塑膠的小傢伙》獲得高中組環境學科第一名。他們從土壤中篩菌找出了一種能分解聚乳酸PLA的新菌種，研究具有創新實用性，架構合理明確，因而脫穎而出。

(旺報 )