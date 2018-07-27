東港迎王祭 海濱國小老幼共學打造魯笠機器人

2018年07月27日 15:59 中時 潘建志

東港海濱國小打造校園成為多元學習平台，邀請社區銀髮族到學校和小朋友們一起「老幼共學」，製作魯笠將機器人會滑板車也會烤丸子。（潘建志攝）

今年正值三年一科的東港迎王平安祭典，東港海濱國小推廣機器人教學，將迎王文化中的象徵物「魯笠」，製作成魯笠將機器人，會滑板車也會烤丸子，非常可愛，學校邀請社區銀髮族到學校和小朋友們一起「老幼共學」，打造校園成為多元學習平台。

魯笠是東港迎王七角頭轎班戴的斗笠，已成為重要的文化象徵物。為了讓小朋友多了解東港在地文化，海濱國小將魯笠融入機器人教育中，帶小朋友製作魯笠機器人，另外包括神轎、龍舟等各式在地宗教、漁村文化，也都融入教學當中。

學校邀請社區關懷據點的長者，到學校內和小朋友一起學習機器人創作，在小朋友帶領下，慢慢將零件組合成機器人，讓魯笠將機器人滑板車、烤丸子，另外還三頭六臂、小丑等機器人，讓長者們直呼有趣。

校長趙錫清說，海濱國小是今年屏東縣唯一通過教育部社區多元學習中心計畫的學校，藉由老幼共學可讓學校及社區交流，小朋友也能學習如何和長者互動。東港有豐富的海洋及宗教文化，藉由課程能讓小朋友和長者都更加深入認識在地文化。

二年級吳富傑說，跟阿公阿嬤一起上課很開心，也有成就感，上課中我可以教他們不會的東西，阿公阿嬤也會教我不懂的事情。今年68歲的蔡志聰說，老幼共學可以讓他又回到童年上學的時光，把畢生經驗告訴小朋友也能讓他們做為人生的參考。

(中時 )