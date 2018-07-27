遭秘書控多次性侵 韓前帥哥省長面臨4年刑期

2018年07月27日 16:08 中時電子報 李靖棠

據韓聯社（Yonhap News）報導，曾被粉絲譽為「忠清南道EXO」、一度是去年南韓總統大選黑馬的帥哥省長安熙正（Ahn Hee-jung），秘書金志恩（Kim Ji-eun，音譯）公開指控對她4度性侵，不僅讓這位高人氣政治人物顏面盡失；檢察官也在今日，正式向首爾法院提出告訴，希望求處安熙正4年有期徒刑、並將他登記在性犯罪黑名單上。

曾任忠清南道（South Chungcheong Province）知事（類似省長/州長）的安熙正，在爭取黨內總統候選人失利後，日前被離職的秘書、金志恩爆料，指稱安在去年底和今年初，在他們前往首爾與海外出差期間，藉由身為省長權勢的壓力，4度與金志恩發生性關係、並多次對她做出猥褻動作，讓她是敢怒不敢言。直到今年3月，在一次電視專訪中，金姓女秘書才將這起往事說出，震撼了全韓國的媒體和輿論。

現年53歲的安熙正，出生於韓國忠清南道論山郡，受到當年熱鬧的學生運動影響，安曾因擁有禁書而被高中退學。後考上名校高麗大學（Korea University）的他，依然熱衷於學生運動，就讀哲學系大四的安熙正，在校內創立『高麗大學愛國學生會』，也為了學運、讓他於1988年被逮捕入獄，第一次坐了10個月的牢，也因此讓他又一次被退學；直到10年後，才真正取得高麗大學的學士學位。

南韓總統大選結果出爐後，同黨的安熙正（圖右）上台恭賀當選人文在寅（圖中央）。（圖/新華社）

曾是盧武炫前總統的競選大將、也曾失意而暫離政壇，安熙正於2010年宣布參選家鄉忠清南道知事職務，並以2.4%些微差距、擊敗對手當選省長，改革親民的形象讓他倍受肯定，並在4年後連任成功。

뜨거운 평창 동계올림픽 현장!

지난 화요일, 평창올림픽 기간에 열린 '충남·당진의 날'을 맞아 기지시줄다리기 행사에 참여했습니다.

대한민국 여자 컬링 경기도 관람했습니다. 김경애, 김선영, 김영미, 김은정, 김초희 선수와 김민정 감독, 멋진 경기 감사합니다.

끝까지 응원하겠습니다. 파이팅! pic.twitter.com/61c9Tskwo7 — 안희정 (@steelroot) 2018年2月23日

然而，所謂改革、民主、親民的形象，全都在#MeToo運動擴散至南韓後，被當地JTBC電視台社長兼當家主播孫石熙瓦解，即使當時有出使平壤的重大新聞，仍掩蓋不了這條令人震撼的醜聞。隨著雪球愈滾愈大，安熙正最終在今年3月6日宣布辭去知事職務，同時也被共同民主黨開除黨籍，也讓這件醜聞，成為壓垮這位政壇黑馬的最後一根稻草。

(中時電子報)