遭秘書控多次性侵 韓前帥哥省長面臨4年刑期

曾是南韓忠清南道知事的安熙正，今年3月因捲入性侵案自請辭職下台。（圖/安熙正臉書專頁）

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中時電子報

據韓聯社（Yonhap News）報導，曾被粉絲譽為「忠清南道EXO」、一度是去年南韓總統大選黑馬的帥哥省長安熙正（Ahn Hee-jung），秘書金志恩（Kim Ji-eun，音譯）公開指控對她4度性侵，不僅讓這位高人氣政治人物顏面盡失；檢察官也在今日，正式向首爾法院提出告訴，希望求處安熙正4年有期徒刑、並將他登記在性犯罪黑名單上。

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曾任忠清南道（South Chungcheong Province）知事（類似省長/州長）的安熙正，在爭取黨內總統候選人失利後，日前被離職的秘書、金志恩爆料，指稱安在去年底和今年初，在他們前往首爾與海外出差期間，藉由身為省長權勢的壓力，4度與金志恩發生性關係、並多次對她做出猥褻動作，讓她是敢怒不敢言。直到今年3月，在一次電視專訪中，金姓女秘書才將這起往事說出，震撼了全韓國的媒體和輿論。

現年53歲的安熙正，出生於韓國忠清南道論山郡，受到當年熱鬧的學生運動影響，安曾因擁有禁書而被高中退學。後考上名校高麗大學（Korea University）的他，依然熱衷於學生運動，就讀哲學系大四的安熙正，在校內創立『高麗大學愛國學生會』，也為了學運、讓他於1988年被逮捕入獄，第一次坐了10個月的牢，也因此讓他又一次被退學；直到10年後，才真正取得高麗大學的學士學位。

南韓總統大選結果出爐後，同黨的安熙正（圖右）上台恭賀當選人文在寅（圖中央）。（圖/新華社）

曾是盧武炫前總統的競選大將、也曾失意而暫離政壇，安熙正於2010年宣布參選家鄉忠清南道知事職務，並以2.4%些微差距、擊敗對手當選省長，改革親民的形象讓他倍受肯定，並在4年後連任成功。

然而，所謂改革、民主、親民的形象，全都在#MeToo運動擴散至南韓後，被當地JTBC電視台社長兼當家主播孫石熙瓦解，即使當時有出使平壤的重大新聞，仍掩蓋不了這條令人震撼的醜聞。隨著雪球愈滾愈大，安熙正最終在今年3月6日宣布辭去知事職務，同時也被共同民主黨開除黨籍，也讓這件醜聞，成為壓垮這位政壇黑馬的最後一根稻草。

(中時電子報)

文章來源：Prosecutors demand 4 years in prison for ex-Gov. An in sex abuse case

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