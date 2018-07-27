彰化風電港開發協議 第一艘國產化風場運維船亮相

2018年07月27日 16:24 中時 吳敏菁

彰化縣政府27日和為配合臺灣港務公司簽署彰化風電港開發合作協議，共同開發彰濱風電港的運維碼頭，第一艘國產化風場運維船亮相。（吳敏菁攝）

彰化縣政府27日和為配合臺灣港務公司簽署彰化風電港開發合作協議，共同開發彰濱風電港的運維碼頭，第一艘國產化風場運維船亮相。（吳敏菁攝）

彰化縣政府27日和為配合臺灣港務公司簽署彰化風電港開發合作協議，共同開發彰濱風電港的運維碼頭，第一艘國產化風場運維船亮相。

彰化縣長魏明谷表示，彰化縣得天獨厚，擁有全世界最好的風場，全世界風力發電的開發商都已經聚焦在彰化。縣府這次與臺灣港務公司簽署彰化風電港開發合作協議

，共同開發彰濱風電港的運維碼頭，是全台灣第一個以風電為專業的港口，臺灣港務公司有技術、人員、也有管理人才，感謝行政院給予4.2億彰化風電港興建的經費補助，將來彰化的風電港將成為全台灣風電運維碼頭人員進出維護的港口。

魏明谷指出，彰化風電港在未來的20、30年營運期間，將創造2萬個就業機會，而風機產業鏈的商機將達到7000億元，去年他到英國考察，看到歐洲風場蓋得那麼好、那麼壯觀，也有看到海狗在游泳、鳥在飛翔，外國能，台灣也能，國人應該對風電產業深具信心，今天可以說是重要的歷史時刻，讓彰化縣的綠能展現新頁。

臺灣港務股份有限公司總經理郭添貴表示，離岸風電主要都將港口作為運維相關的基地以及門戶，未來台中、彰化、新竹、苗栗等外海風機的維護，臺中港扮演者相當重要的腳色；預計明年1月份重件碼頭就會啟用，另外也預計於11月開始進行運維基地相關人員的訓練。

臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司總經理鍾英鳳表示，台灣海峽坡勢大，這艘船在波浪3米的情況下，能夠順利地進行任務，船主要是載維運的技術人員，可以搭載12個，船上面還有吊車，可以利用吊車將維運需要的器材吊送到風場上。

交通部長吳宏謀表示，彰化與台中外海是擁有全世界最好的離岸風場，未來期望在政府政策領導下，能建置5.5GW的風電發電量，能源占比20%，若1座風機平均發電6MW，估計需要將近9百支風機，而風機常態維管人力要2-30人，就可以創造2-3萬人的就業機會。

(中時 )