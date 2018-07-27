沙鹿、梧棲交通要道 沙鹿陸橋改建3年終完工

2018年07月27日 16:23 中時 陳淑娥

台中沙鹿陸橋歷經3年終於改建完工，市長林佳龍（）27日主持啟用典禮。（陳淑娥攝）

斥資11億元改建的台中沙鹿陸橋，歷經3年終於完工啟用，市長林佳龍27日主持典禮表示，陸橋改建解決過去交通壅塞、淹水及噪音等問題，讓未來行車更安全，期待搭配大台中山手線及海線雙港等計畫，成為海線最重要的交通樞紐。

沙鹿陸橋完工祈福典禮由市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、交通部公路總局長陳彥伯、第二區養護工程處長陳嘉盈、市府建設局長黃玉霖、沙鹿區長李順彬、立委顏寬恒、市議員楊典忠、王立任、尤碧鈴、顏莉敏等人均到場觀禮。

林佳龍指出，沙鹿鹿橋對於台中市海線地區，特別是沙鹿、梧棲進出市中心的市民及車輛，是非常重要的關鍵性建設，因為鐵路與梧棲大排等相關建設均在此交會，而陸橋完工後解決過去交通壅塞、淹水及噪音等問題，做到車輛分流讓行車更安全。

立法院副院長蔡其昌表示，徵收土地費用高達9億多元，加上工程款共計11億5千萬元，編列這筆預算相當不容易，才會耗時那麼長時間才改建完成。立委顏寬恒則建議，聯結車從龍井交流道下來，常因車速太快，在向上路十字路口發生事故，期待儘速興建「和美大橋」。

沙鹿陸橋自1081年完工通車，經歷921地震影響後發現橋梁耐震能力不足，且有噪音及淹水情形，2015年4月進行改建工程，2017年2月完成中央高架主線工程並開放通車，於今年7月3日全面完工啟用。

(中時 )