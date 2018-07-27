高雄95輛電動公車上路 全台最多

2018年07月27日 16:26 中時 劉宥廷

高市積極推動低碳綠能環境，全市電動公車已達95輛，成為全國擁有電動公車數最多城市；港都客運電動公車行駛里程數今年7月已突破百萬公里，高雄公車2030年全面電動化。

交通局27日在市府舉行「高雄綠領航，鵬程百萬里」記者會，展現高市推動低碳綠能公共運輸成果；市長許立明指出，高市電動公車已有95輛，在全市1010輛公車中比率達9.4%，成為全國擁有電動公車數最多城市，7家民營公車業者中，以港都客運擁有68輛電動公車最多、其次為南台灣客運14輛、高雄客運11輛、漢程客運2輛。

前交通部長賀陳旦建議發展觀光運輸，讓公共運輸成為觀光的一環，透過外地遊客直接與民眾的接觸更能了解台灣在地文化；電動公車「生」了之後必須能「養」，他建議中央在電動公車的自製率與國際合作規範上能更加放寬，讓電動公車能夠快速發展。

交通局長陳勁甫指出，高市電動公車在今年底可增加到110輛，每年以75輛汰換速度，2023年可達50%、2026年達70%，2030年高雄市公車可全部汰換成電動公車。港都客運董事長賴文泰認為，2030年全部汰換成電動公車是辦得到的，成本低及能夠滿足營運調度，購買成本比柴油車每輛低100萬元，燃料成本比柴油車每公升省7元。

(中時 )