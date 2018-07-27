吳志揚：檢察官在幼兒園升堂公審女童 才是霸凌！

2018年07月27日 16:32 中時 楊佳穎

花蓮地檢署檢察官林俊佑懷疑就讀幼兒園的女兒遭同學欺負，居然帶著便衣刑警直接衝進幼兒園教室訊問幼童。對此，國民黨團首席副書記長吳志揚直言，檢察官在幼兒園升堂公審女童才是霸凌，並將在下會期研議修改「調度司法警察條例」，檢討現行檢察官調度警察的作業流程。

吳志揚指出，林俊佑只因懷疑女兒被同學霸凌，就帶著兩名便衣刑警衝到幼兒園辦案，對小朋友大吼質問，如此恐嚇、妨害自由的方式相當不可取，凸顯檢察官的法律素養與調度警察之制度出現相當大的問題，如此離譜之案件法務部應嚴懲，屆時不要又是「官官相護」，高高舉起輕輕放下。

吳志揚進一步說，司法改革國是會議後，司法體系屢屢出現爭議，先是法官性騷擾獲輕判事件舉國譁然，如今又發生檢察官公審女童之案件，顯見司法改革國是會議的成效有限，人民只對司法體系的醜聞有感，但對司法改革無感。

吳志揚認為，司改國是會議後法務部的改革都只做半套，例如司改國是會議對檢察官一、二審輪調制度之改革多有著墨，當初法務部也有承諾一、二審檢察官輪調的改革方向，卻在後來公布的實施要點中妥協，遭各界批評制度是保障「舊二審」、「萬年二審」，難以活化人事；法務部改革總是做半套，檢察官素質怎麼能夠變更好？

吳志揚還說，這起案件凸顯我國檢察官的法治觀念薄弱，敗壞官箴之作為實在太過荒唐，除了應加強司法體系的汰除機制外，下個會期也將研議修改「調度司法警察條例」，檢討現行檢察官調度警察之作業流程，呼籲法務部務必要引以為戒，痛定思痛加速改革。

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(中時 )