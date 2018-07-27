2018年07月27日 17:14 中時 王文吉

豐原高中愛校樓拆除後，因建築師人間蒸發，新建工程延宕3年多。（王文吉攝）

「愛校樓聽到就會心一笑！」林佳龍出席動土典禮，致詞展現幽默。（王文吉攝）

台中市長林佳龍率地方人士焚香祈求工程順利。（王文吉攝）

豐原高中愛校樓新建工程模型（王文吉攝）

建築師跑路工程停擺3年 豐中校舍新建終於動土

建築師人間蒸發，台中市立豐原高中愛校樓興建工程停擺3年多，經重新規劃設計，27日由市長林佳龍主持動土典禮，將興建3層樓，提供普通教室9間，可改善目前教室不敷使用情形，預計明年8月完工。

林佳龍在教育局副局長許春梅、豐原區長唐益滄、豐原高中校長匡格非陪同下出席豐原高中愛校樓動土典禮，市議員張瀞分、陳清龍、陳本添及建築師吳嘉栩、總督營造總經理徐明志等人都到場共襄盛舉，共同祝福工程順利。

「愛校樓聽到就會心一笑！」林佳龍致詞展現幽默，並稱讚，豐原高中在匡校長帶領下，培養學生多項外語能力，期待新校舍落成後，全校1800多位學生將有更完善的學習環境。他也說，為落實12年國教政策，17所國立高中職已改為市立，台中市明年度的教育經費超過500億元，占總預算4成，希望逐步弭平城鄉差距。

教育局指出，豐原高中擁有50年歷史，愛校樓建於1972年，使用年限逾35年，歷經921震災，經評估耐震力不足，學校於2014年辦理愛校樓教室拆除，並暫時進行綠美化。此次工程將興建3層樓、9間教室，預計明年8月完工。

(中時 )