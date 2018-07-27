新南向國家學生洄游來台 成果熱鬧開展

2018年07月27日 16:25 中時 廖德修

農委會水保局組長蔡金龍等人與印尼學生、塭仔社區居民開心合照。（圖／農委會提供）

洄游台灣的越南學生獲頒「洄游精神獎」。（農委會提供）

為落實政府「新南向政策」農業青年人才交流，農委會水土保持局和中興大學合作，邀請東南亞國家來台參加大專生洄游計畫，透過實際參與台灣農村創新發展，也同時學習台灣農村經驗。

27日在國立中興大學召開國際駐村成果研討會，除了發表展現一個月駐村成果，也同時讓來自其他各國的學者專家有機會帶領國際學生來臺參與。農委會副主委李退之表示，洄游競賽每年都有上百位大專生提出近百個創意，將年輕活力、創新想法及大膽實踐的精神帶入農村社區。

這樣的共創機制也吸引東南亞國家跨國參與台灣大專生洄游農村計畫，今年有來自越南胡志明市農林大學、泰國朱拉隆功大學及印尼瑪塔蘭大學3所大學自費組隊來台，分別於台中市大里區竹仔坑社區執行「荔枝多元加值利用」計畫、台中市后里區泰安社區「有機農業附加價值」計畫及嘉義縣東石鄉塭仔社區「新住民共創農村發展」計畫。

特別的是，印尼學生與社區新住民因來自同一個國家，不僅合作愉快，也規劃將清真食物認證導機制導入社區產業之中，雙方都覺得非常有成就感。泰安社區李奇芳理事長也提到，社區對於國際學生帶來異國創新活力都相當滿意，可惜的是駐村一個月實在太短，希望將來國際學生可以駐村更長的時間，可以更深入認識台灣農村及文化。

同學也覺得透過這樣一個機會，實際學習到跨國團隊操作與管理，更體驗到不同國情知識交流，激發出更多元化的創新發想與動力，實在是很棒的經驗，未來有機會希望能再來台學習。

本次成果研討會透過分享國際大專生洄游的經驗與做法，將引動更多國外師生討論青年解決農村發展議題，甚至表達願意來台參與洄游。期待透過這樣國際合作模式，達到社區、學生、學校、我國政府及東南亞國家多贏的局面。

(中時 )