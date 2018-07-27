新南向國家學生洄游來台 成果熱鬧開展

越南、泰國及印尼學生展現國際駐村成果並開心大合照。（圖／農委會提供）

友善列印
中時
農委會水保局組長蔡金龍等人與印尼學生、塭仔社區居民開心合照。（圖／農委會提供）
洄游台灣的越南學生獲頒「洄游精神獎」。（農委會提供）

為落實政府「新南向政策」農業青年人才交流，農委會水土保持局和中興大學合作，邀請東南亞國家來台參加大專生洄游計畫，透過實際參與台灣農村創新發展，也同時學習台灣農村經驗。

27日在國立中興大學召開國際駐村成果研討會，除了發表展現一個月駐村成果，也同時讓來自其他各國的學者專家有機會帶領國際學生來臺參與。農委會副主委李退之表示，洄游競賽每年都有上百位大專生提出近百個創意，將年輕活力、創新想法及大膽實踐的精神帶入農村社區。

這樣的共創機制也吸引東南亞國家跨國參與台灣大專生洄游農村計畫，今年有來自越南胡志明市農林大學、泰國朱拉隆功大學及印尼瑪塔蘭大學3所大學自費組隊來台，分別於台中市大里區竹仔坑社區執行「荔枝多元加值利用」計畫、台中市后里區泰安社區「有機農業附加價值」計畫及嘉義縣東石鄉塭仔社區「新住民共創農村發展」計畫。

特別的是，印尼學生與社區新住民因來自同一個國家，不僅合作愉快，也規劃將清真食物認證導機制導入社區產業之中，雙方都覺得非常有成就感。泰安社區李奇芳理事長也提到，社區對於國際學生帶來異國創新活力都相當滿意，可惜的是駐村一個月實在太短，希望將來國際學生可以駐村更長的時間，可以更深入認識台灣農村及文化。

同學也覺得透過這樣一個機會，實際學習到跨國團隊操作與管理，更體驗到不同國情知識交流，激發出更多元化的創新發想與動力，實在是很棒的經驗，未來有機會希望能再來台學習。

本次成果研討會透過分享國際大專生洄游的經驗與做法，將引動更多國外師生討論青年解決農村發展議題，甚至表達願意來台參與洄游。期待透過這樣國際合作模式，達到社區、學生、學校、我國政府及東南亞國家多贏的局面。

(中時 )

建築師跑路工程停擺3年 豐中校舍… 週六日來動物園！行動書車品詩、…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。