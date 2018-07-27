NBA》喬治坦承想去湖人 不捨兄弟情續簽雷霆

保羅喬治強調自己仍愛湖人，卻因兄弟之情才決定續留雷霆4年。(美聯社)

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中時電子報

跟韋斯布魯克攜手在拉斯維加斯參加美國男籃迷你訓練營的保羅喬治，27日提到自己續留雷霆4年決定，喬治說：「去年我告訴溜馬高層想去洛杉磯打球，那是真實感受，因為我想回家，為了家人與童年回憶穿上湖人球衣！」

「原本我想繼承那些傳統，可是當我來到雷霆，卻愛上這裡給我的感覺，」喬治27日接受《SI》訪問表示，「如今我是有家室的人，到了我生涯的這個階段，我不需要任何分心事物，也不用待在大城市，更不要什麼曝光度。」

早在今年自由市場開放前夕，喬治搶在音樂會舞台上，宣告自己4年1.37萬美元續留雷霆，「我能待在美麗的奧克拉荷馬市，這裡無須曝光度或其它那些，這樣對我很好，因為我本身就是一個喜歡低調與安靜過日的傢伙。」

對於「甜瓜」安森尼透過三方交易離開只待1年的雷霆，喬治表示自己與雷霆都很理解安森尼的決定，「儘管我很愛跟安森尼一起打球，也喜歡他在身邊感覺，但我理解雙方做出如此決定，就是不適合而已，這很單純。」

喬治強調，自己對於湖人的愛永遠不變，「但跟普雷斯蒂(雷霆總管)、多諾瓦(雷霆教頭)、韋斯布魯克、亞當斯、安卓羅伯生等人在一起過後，我感受到濃厚的兄弟情，所以假如只跟雷霆簽約1年，會讓我相當過意不去。」

(中時電子報)

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