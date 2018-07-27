闊別兩年竹市城市馬拉松8月1日報名

2018年07月27日 16:50 中時 陳育賢

深獲跑者喜愛的新竹市城市馬拉松將2019年1月6日，8月1日中午起接受報名，主辦單位27日提醒愛跑者把握時間，以免名額被秒殺。（陳育賢攝）

闊別兩年的「第4屆新竹市城市馬拉松」將在2019年1月6日再次登場，此次主辦單位要帶跑者跑入幻象戰機基地、跑過微笑水岸，不同上屆的路線是翻山越嶺的「鐵人路線」，此次是可享受水岸風光與戰機群的「休閒路線」，8月1日中午12點起接受網路報名。

副市長沈慧虹27日在宣傳記者會中表示，此屆馬拉松是主打「疾風勁草，風城巡禮」為主題，有參加過第3屆城市馬拉松的朋友可能還記憶猶新，當時的路線是跑上景觀大道、爬上原本是丘陵地的竹科，真是實實在在的鐵人路線。

而此屆則是兼具古城之美與賽道的挑戰，主辦單位要帶著跑者跑入城區，從樹林頭公園出發，前進空軍基地，讓大家欣賞幻象戰機群堡壘，之後進擊市區跑向千甲，最後圍繞微笑水岸，享受市府近年精心規畫建設的水岸風情。

她說，跑馬拉松真正的意義是可以去享受踩踏你所愛的每吋土地，並在跑步時以不同的速度，感受不同的城市溫度，歡迎全國朋友來感受這個300年老城市的新生風情。

而平時就以長跑健身的市議員曾資程與劉聲正此次也將報名挑戰全馬，曾資程說，平時就常與劉聲正從竹科跑到市議會開會，過去也挑戰過幾次全馬賽，這次要好好來享受竹市的全馬。

教育處表示，此次共開放全馬、超半馬與休閒組3個組別，名額分別為3000人、2500人、2500人，2019年1月6日清晨起跑，報名時間為8月1日中午12點起至9月30日下午5點，接受網路報名，額滿即截止，報名網址：baoming.irunner.com.tw/。賽事詳情可至粉絲專頁：www.facebook.com/runners105/瀏覽。

(中時 )