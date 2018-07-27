週六日來動物園！行動書車品詩、貓熊明信片伴閱讀

這就是台北市立圖書館為了提升閱讀風氣而聯手最新打造的行動書車。（台北市立圖書館提供）

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中時電子報
／整理報導

暑假到了，動物園是很多大小朋友樂活好去處！本週六日（7月28、29日）來這不只有可愛動物，還有行動書車呢！

流線型的外型搭配藍金色質感線條，一探窗戶就能看見整排書架，一旁還提供沙發閱讀區讓人彷彿置身獨立書店般欣喜，這就是台北市立圖書館為了提升閱讀風氣而聯手最新打造的行動書車。

一探窗戶就能看見整排書架，一旁還提供沙發閱讀區讓人彷彿置身獨立書店般欣喜。（台北市立圖書館提供）

滿載逾500本書供民眾隨車閱讀，繼7月前兩週停放華山文創園區後，緊接著將在7月28、29日週末前進臺北市立動物園，結合知名插畫家陳又凌筆下的熊貓圖案明信片，讓閱讀的風潮走進親子同樂的動物園，提供一個民眾假日休閒沉潛的舒適空間。

行動書車不只提供好書及一個適合閱讀的空間，還結合知名作家辦理推廣講座，7月28日下午2時配合動物園生態教育的核心概念，在大貓熊館樓上的演講廳邀請鄭潔文老師和粉絲見面，鄭潔文老師要與大家分享「繪本裡的生態線索」；「你的名字你的詩」活動則邀請駐車詩人為你寫詩，7月29日下午2時由年輕詩人作家銀色快手，進駐書車裡的作家書房，親筆為民眾提詩。

為了結合行動書車高度「移動性」的概念，還特別設計台北地圖明信片，全套四款，本次在動物園展出期間就將推出第2款，本款明信片上有插畫家畫的可愛貓熊和貓空纜車，只要民眾參觀行動書車後到facebook粉絲專頁按讚就能獲得限量明信片，提供追隨書車的粉絲們更多收集的樂趣。另外在車上體驗台北市EBook數位閱讀，還能獲得書車縮小版的紙模型，你也能把行動書車開回家。

(中時電子報)

行動書車外有詩人提詩。（台北市立圖書館提供）
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