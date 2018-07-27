打臉徐國勇「見警率」 人渣文本：降低「見鬼率」最重要

內政部長徐國勇。（圖/報系資料照,方濬哲攝。）

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中時電子報
/綜合報導

內政部長徐國勇日前表示，為強化社會治安要求警方「見警率」提高，降低犯罪率，但這話一出，被外界罵翻了，被罵的主因有二，一是這方法只治標不治本，二是警察勤務已經夠多了，還要變相增加警察勤務，臉書網友對此諷刺，「跟政治人物提科學，他們只要整天打高空討論台灣價值就好」。

人渣文本在臉書發文表示，坦言台灣治安並沒有不好，甚至在國際上治安相關排名，屢屢排進前十名，觀感不佳是因為民眾對媒體報導社會新聞頻繁，產生判斷上的認知錯誤。

人渣文本指出，蔡英文政府在宣傳正確資訊和馬政府一樣兩光，以為堆數字就能傳達知識和政績，有些數據過於複雜，連大學教授都看不下去，當民眾對於複雜的數據有認知和理解困難，就會認為政府為美化而造假數字，進而錯誤解讀，政府在講鬼話、幹話，甚至被貼標敲達成反效果。

人渣文本也對提升「見警率」提出建議，如何改善治安、改善民眾體驗與政績宣傳都是科學，不如降低政府公開資訊的「見鬼率」更為重要，警察再努力拼，政府官員老是鬼話連篇，那人民也看不見。

有網友在臉書表示，「蔡英文定期環島,保證滿街都是警察,跟媽祖出巡一樣」、「拜託不要跟這些念法律搞政治的講科學，他們只要整天打高空討論台灣價值就好」、「將帥無能,累死三軍」、「官階高的只會拍馬屁，基層講真話他不願意聽」。

(中時電子報)

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