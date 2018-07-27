坪林排水再升級 坡地防洪、杜絕登革熱

2018年07月27日 17:02 中時 葉書宏

新北市坪林區境內多山，以往每逢雨季容易因地形陡峭導致雨水宣洩不及，加上排水系統老舊無法負荷而造成局部性淹水，民政局今年補助140萬元，趕在汛期及颱風季節前完成排水設施維修工程，不但讓坡地防洪更安心，更可杜絕病媒蚊孳生，防疫登革熱。

坪林區長施明慧表示，坪林的道路側溝是道路開闢時一併設置的，多年下來多處老化破損，且部分排水設施年久失修，之前豪大雨過後積、淹水不僅影響人車通行，也造成環境衛生問題，帶給居民許多不便。

施明慧說，今年特別爭取民政局補助經費，在坪林里的坪碇路人行道、石嘈里的石嘈集會所及石嘈派出所等10處排水不良位置進行維修改善，讓溝體容量達到排洪標準，除可正常發揮排水功能，也可防止病媒蚊滋生、登革熱疫情。

住在粗窟里的陳先生指出，自己家裡就曾經因為午後大雨雨水宣洩不及沖進屋內，水淹5公分，雖然無人傷亡，但還是留下不少汙泥，花費好大一番功夫才把家園清理乾淨，這次排水系統的修繕能在汛期來臨前完成，讓他感到特別安心。

民政局專門委員陳耀川表示，山區常有瞬間強降雨，坡地防洪本就不易，趕在颱風季節來臨前，翻修坪林全區排水系統，相信可以大幅提升坪林坡地的防洪能力，為市民提供更優質的居住環境。

(中時 )