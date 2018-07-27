遲緩兒用自信看未來！《桃太郎的淘汰郎》顛覆童話訴說愛

2018年07月27日 16:59 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

日本家喻戶曉童話《桃太郎》如果到了現代會變成怎麼樣呢？這次的主角不是從桃子誕生出來的「桃太郎」，而是他的弟弟「淘汰郎」，從歌舞和生動的表演中演繹遲緩兒從陌生、孤獨慢慢有自信，展開新的人生！獲得多次優良劇本獎的鞋子兒童實驗劇團在2018台北兒童藝術節的演出《桃太郎的淘汰郎》正是改編了這個故事，描述一位慢飛天使的成長之旅。

慢飛天使就是醫學上的發展遲緩兒，在台灣，每十五個孩子中就有一位是慢飛天使，他們容易在成長過程中受到挫折，如果周遭的大人沒有給予適當的引導與鼓勵，更會對他們的自信產生長久的影響。在《桃太郎的淘汰郎》的劇情中，淘汰郎不管做什麼都比不過哥哥桃太郎，但是他並不氣餒，用一百倍的努力與聰明才智，最後成功救出獅王，還以意想不到的方式幫助哥哥打敗了大魔王。

《桃太郎的淘汰郎》的演出不但是一齣雙面式舞台的表演，內容更是由許多的精彩歌舞畫面所串聯!新銳歌舞劇導演謝淑靖在演員徵選時特別選出能歌善舞的10位演員，其中有演員更獲得「漳州武術大賽劍術組冠軍」，而桃太郎與大魔王對決的橋段，更能看見桃太郎空翻及倒立的精場打鬥畫面！

次為了切合演出主題，鞋子劇團特別規劃了「公益演出場」及「公益代用票券」，透過許多善心企業、基金會支持！為了讓不同家庭背景的孩子也能擁有進劇場觀賞演出的機會，鞋子劇團特別提供250張「公益待用票券」，凡憑一張低收入戶證明或者一張身心障礙證明就可向劇團索取2張票卷，歡迎電洽0971-071-952謝小姐詢問索票相關事宜。

《桃太郎的淘汰郎》劇照。（主辦單位提供）

《桃太郎的淘汰郎》

時間：2018/8/2~8/5

地點：水源劇場

(中時電子報)