別以只是水喝多了 6個水腫部位揪出你得什麼病

2018年07月27日 17:06 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

一覺醒來發現自己眼皮浮腫、臉圓了一圈，你會怎麼辦？也許你一開始不在意，但日後恐會造成身體的隱憂。醫師指出，如果帶腫的部位非全身，且體重也沒明顯增加，這種虛胖就是水腫，一旦發現就不能等閒視之，因為水腫的部位，有可能是腎疾、心臟病或甲狀腺失調的徵兆，一定要及時去醫院就治。

人民網生命時報報導，水腫不僅讓你的外形「虛胖」，還可能是疾病的徵兆。臨床上，水腫引起的「虛胖」是臨床診斷疾病的重要依據。如果水腫是出現在臉部、眼部、腳踝、四肢等6個水腫部位，醫師提醒要多加留意，揪出可能的身體疾病。

一、早晨起床有泡泡眼

如果早晨起床照鏡子，發現自己有「腫眼泡」，前一天晚上又沒喝太多水，要當心是腎臟出了問題。腎性水腫多為凹陷性水腫，簡單說就是：如果這個地方腫了，按下去就是一個坑，需要一會兒才能恢復。常見於顏面部和下肢，多從臉部（尤其是眼瞼）開始，伴隨小便量少、尿蛋白高。

二、腳水腫、容易疲勞

心源性水腫主要表現為下肢水腫，常從腳踝開始。合併腎臟病時，水腫還可能出現在眼瞼、臉部。這時多伴有呼吸困難、心慌、一活動就累、肝腫大、頸部靜脈變粗等症狀，檢查心臟可發現有器質性雜音和心臟擴大等病理性改變。

三、臉部、四肢水腫

甲減性水腫，常出現在眼瞼、面頰、四肢，表現為黏液性水腫，即非凹陷性水腫，這類水腫比較堅實，不易按出明顯的凹陷。

四、下肢水腫並向上蔓延

肝臟合成血漿蛋白的能力降低時，會引發下肢凹陷性水腫、腹水，這種水腫還會從下肢向上蔓延，但頭面部、上肢常不會出現水腫。

五、先消瘦、再水腫

如果水腫前有消瘦、體重減輕等表現，且水腫從腳部開始，逐漸蔓延至全身，很可能是營養不良引起的水腫。

六、肥胖、經前水腫

這類水腫往往出現在腳部，主要發生於中年女性，約半數有輕至中度肥胖。患者水腫多隨月經周期變化，會在月經前7~14天出現眼瞼、踝部及手部輕度水腫，經期後逐漸消退。這類水腫在站立時間較長、勞累後會出現，平臥或休息後，多會逐漸消失。

以上這些水腫和疾病之間的關係，還需要醫師結合其他檢查診斷。身體出現水腫，未必就是得了病，有時不良生活方式等或也可能引起水腫。

(中時電子報)