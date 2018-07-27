雅格瑞涉違法吸金還推「世足方案」 估計吸金逾15億元

2018年07月27日 17:23 中時 陳俊雄

雅格瑞科技集團（Argyll Technologies）自2017年起以運動博彩對沖套利等方式投資、可獲最高120至180％的年息為幌子，甚至在世足賽期間推出2個月可獲利40％之「世足配套」方案，總計不法吸金逾15億元，檢調27日搜索24處所，除在陳姓、洪姓主嫌住處查扣現金8794萬元及總值約1億3000萬元的比特幣129顆、以太幣345顆，另查扣名貴跑車瑪莎拉蒂（Maserati）及BMW各1輛。

檢調發現，由於該集團吸收不少現職官警、公職與現退職台灣電力公司人員，今日專案也搜索了北市警北投分局大屯派出所，並將一名疑為上線的鄭姓員警帶回偵辦。

檢調調查，自2017年起，陳姓、洪姓主嫌等人對外誆稱，「雅格瑞科技集團」以套取運動博彩賠率落差營利，提供「每球」（每單位） 3萬3000元至165萬元不等之投資方案，利用多層次傳銷手法對外吸金，並表示年化報酬率最高可達180％、2019年公司上市後將發送股票，且達成業績，可獲贈「維塔幣」或各式名車，配合招待投資人赴泰國旅遊等話術舉行投資說明會，藉此招攬不特定民眾加入投資，部分民眾認為有利可圖，甚至向銀行舉債，以巨額資金投資。

針對日前的世足賽，該集團也推出了2個月可獲利40％之「世足配套」，及可提高投資金額達5倍之「槓桿貸款」等投資方案，藉以加快吸金速度，並透過旦員等地下通匯業者，協助搬運處理大額現金、兌換外幣或匯往國外帳戶，隱匿犯罪所得。

由於陳姓主嫌等人資金周轉發生困難，公告停止出金後，各領導幹部改慫恿投資人使用維塔幣兌換套利空間更大之比特幣，藉以減緩要求出金之壓力。

由於「雅格瑞」吸金集團使用宣傳話術與行銷手法相當誘人，吸引包含現職官警、公職與現退職台電人員在內之不特定投資人加入，吸收金額初估近15億元。

新北地檢署黑金組檢察官鄭淑壬27日指揮法務部調查局台北市調處、新北市調處、北機站、航業處基隆調查站持搜索票至陳洪性極北投警分局大屯派出所等24處執行搜索，並約談陳姓主嫌、洪姓區域銷售總監、周姓業務區域經理、及林姓、邱姓涉案人與鄭姓員警等人到案說明，目前檢調正深入偵查中。

(中時 )