吳慷仁半年吸金千萬 40歲才會結婚

吳慷仁今出席代言活動。（盧禕祺攝）

友善列印
中時
吳慷仁在活動上幫廠商代表撐傘。（盧禕祺攝）
吳慷仁今出席代言活動。（盧禕祺攝）

吳慷仁今出席代言活動，因碰上大雨突發狀況，公關公司協調應變能力差，讓流程一度卡關，最後還靠他出面救火與媒體溝通。他上半年代言了手錶、汽車、酒、信用卡、電玩及家電廣告，6支廣告約進帳2000萬。

今天酒類產品是第3年代言，是他出道以來第1個商業代言，他回想當初接拍廣告前，戲約有一搭沒一搭，這支廣告酬勞有讓他生活改善很多，比演一部戲的男主角的酬勞還多，讓他受寵若驚，所以他代言這個產品，即使拿獎後也沒漲價。

他說自己對理財完全沒概念，演藝收入主要就是定存，也沒投資基金、股票，最多是幫國中同學拚業績買個保險，目前還租房子，但現在打算找一間舒服又有隱私的房子，「通常有隱私的特別貴」，也覺得買3000萬左右的房子「很貴」，自己還是實惠一點比較好。目前開了工作室，有會計幫忙管理帳目，因為到現在沒有經紀人，所以也沒有被抽成問題。

他跟鍾瑶今年分手後，曾跟邵雨薇傳緋聞，今被問感情現況？他說：「不想談感情啦，否則如果跟女性朋友出去，就會被說有女朋友，如果再被拍到跟另一個女性朋友出去就寫我劈腿或搞曖昧，不如都不要講。」

他慨嘆已經36歲，周遭好友像黃健瑋、莊凱勛都結婚，可能擔心被做其他聯想，改說：「我想過40歲才會結婚。」強調因哥哥已結婚有女兒，媽媽暫時不會催婚。

提到舊愛鍾瑶接棒他演出影集《浮士德遊戲2》，他覺得鍾瑶是成熟的演員，她的表現早就該被看到；至於邵雨薇的東森新戲《愛的3.14159》，他也誇說邵雨薇跟「小樂」吳思賢都變得很不一樣。

(中時 )

美國搖滾歌手最愛的Fender吉他 … 男歌手賣珍奶放送42吋胸肌！精壯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。