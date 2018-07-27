吳慷仁半年吸金千萬 40歲才會結婚

2018年07月27日 17:12 中時 洪秀瑛

吳慷仁在活動上幫廠商代表撐傘。（盧禕祺攝）

吳慷仁今出席代言活動。（盧禕祺攝）

吳慷仁今出席代言活動，因碰上大雨突發狀況，公關公司協調應變能力差，讓流程一度卡關，最後還靠他出面救火與媒體溝通。他上半年代言了手錶、汽車、酒、信用卡、電玩及家電廣告，6支廣告約進帳2000萬。

今天酒類產品是第3年代言，是他出道以來第1個商業代言，他回想當初接拍廣告前，戲約有一搭沒一搭，這支廣告酬勞有讓他生活改善很多，比演一部戲的男主角的酬勞還多，讓他受寵若驚，所以他代言這個產品，即使拿獎後也沒漲價。

他說自己對理財完全沒概念，演藝收入主要就是定存，也沒投資基金、股票，最多是幫國中同學拚業績買個保險，目前還租房子，但現在打算找一間舒服又有隱私的房子，「通常有隱私的特別貴」，也覺得買3000萬左右的房子「很貴」，自己還是實惠一點比較好。目前開了工作室，有會計幫忙管理帳目，因為到現在沒有經紀人，所以也沒有被抽成問題。

他跟鍾瑶今年分手後，曾跟邵雨薇傳緋聞，今被問感情現況？他說：「不想談感情啦，否則如果跟女性朋友出去，就會被說有女朋友，如果再被拍到跟另一個女性朋友出去就寫我劈腿或搞曖昧，不如都不要講。」

他慨嘆已經36歲，周遭好友像黃健瑋、莊凱勛都結婚，可能擔心被做其他聯想，改說：「我想過40歲才會結婚。」強調因哥哥已結婚有女兒，媽媽暫時不會催婚。

提到舊愛鍾瑶接棒他演出影集《浮士德遊戲2》，他覺得鍾瑶是成熟的演員，她的表現早就該被看到；至於邵雨薇的東森新戲《愛的3.14159》，他也誇說邵雨薇跟「小樂」吳思賢都變得很不一樣。

(中時 )