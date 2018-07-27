汽泡飲大戰從超商打到手搖飲店

2018年07月27日 17:10 中時 馮惠宜

全台第一家汽泡茶飲連鎖店「Cheers奇兒思·氣泡茶飲專賣店」開幕，泰山企業行銷群副總經理雷松清、飲王公司總經理張民錤與富士康廣告媒體集團總經理李泰龍（由左而右）共同推薦特調的汽泡飲品。（馮惠宜攝）

泰山去年以平價時尚切入汽泡水市場推出Cheers奇兒思坐穩罐裝汽泡飲第一品牌。（馮惠宜攝）

汽泡飲好夯，今年夏天不但超商、超市通路汽泡飲品爆增，去年以平價時尚切入市場的泰山Cheers奇兒思在坐穩罐裝汽泡飲第一品牌後，27日再攜手飲王企業在台中開出第一家汽泡飲連鎖飲料店要搶進市值500億元的手搖飲市場；另，中都農業生產合作社配合推出「OHYA歐耶荔枝汽泡飲」首批200箱試水溫竟一周賣到斷貨。

根據調查，台灣汽泡飲市場去年成長23倍，其中泰山推出Cheers奇兒思打破汽泡水貴森森的刻板印象，市佔率高達38％已是市場第一品牌，台中飲王企業相中Cheers奇兒思，經一年爭取泰山授權，終於在27日於台中市漢口路開出全台第一家Cheers奇兒思茶飲專賣店，要以特調的汽泡飲品和以手搖茶飲為主的連鎖飲料店互別苗頭。

飲王企業總經理張民錤表示，現有手搖店品項相似、口味重複，加上觀察到近年國人有喝氣泡水風氣，非常喜愛氣泡水暢快無負擔的口感，在取得授權創立「Cheers奇兒思·氣泡茶飲專賣店」，與一般市面添加氣泡水的手搖飲大不相同，調飲師研發6款特調、6款果香現榨飲品和兩款咖啡。

不只飲王看到商機，中都農業生產合作社配合台中市農業局去化次級品荔枝，與國內精釀啤酒領導品牌德意合作開發7月初推出以濃縮荔枝汁為基底的「OHYA歐耶荔枝汽泡飲」，首批200箱、每箱24瓶測試市場水溫，竟然一周賣到斷貨，現在想買下訂後還得等一周才能到貨，市場反應奇佳。

(中時 )