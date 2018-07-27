好吃到落淚！桃園這家日式輕食、客家料理一次滿足

「楓築小館」的人氣餐點”南瓜焢肉盅”/中時電子報

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中時電子報
綜合報導

每每到了重要節日，你總是要負責找餐廳嗎？要滿足每個人的喜好與口味實在艱難。桃園這家餐廳以「客家料理為主，日式輕食料理為輔」，輕鬆簡單滿足所有人的胃。

客家湯圓、南瓜焢肉盅、泡菜松阪豬、手工泡菜/中時電子報

日式與客家料理壓根兒不會出現在同家餐廳，但「楓築小館」就是這麼做。主打使用在地食材與手做，老闆的用心與熱情絕對會溫暖你的胃。老闆葉瀚竣表示，最多人點的前三名餐點分別是客家湯圓、南瓜焢肉盅、泡菜松阪豬，每道都份量十足，好吃到難忘。

客家湯圓的湯底以大骨和甘蔗熬煮，清澈不油膩，上頭鋪著滿滿的韭菜與少許芹菜丁，勺子撈起即可看到豐富的香菇、赤肉絲、蝦皮以及手工製作的湯圓，而湯圓口感十分軟嫩。整鍋湯有著豐富又濃厚的香氣，料雖多，卻沒有搶走彼此的風味，吃進一口只有驚豔，完全顛覆你對客家菜的印象。另外，南瓜焢肉盅因著搶眼的擺盤多了些期待，內有大塊的焢肉與茄子，可伴隨著南瓜肉一同入口，而茄子中合了焢肉的油膩，底下鋪滿的清炒水蓮也可解膩，一口焢肉一口水蓮，不知不覺吃了好幾口。最後，使用在地小農種植的高麗菜，手工醃製成黃金泡菜，再與松阪豬肉拌炒，成為一盤清爽美味的泡菜松阪豬。手工泡菜除了直接提供消費者當小菜享用外，也會入菜和做成罐裝於店內販售。

用餐環境明亮並設有2樓，可容納200人/中時電子報

「楓築小館」用餐環境明亮、整潔，一樓擺有7張桌、2樓則有8張桌、包廂內也有4張桌，共可容納200位，無論是菜色還是用餐環境，都很適合家族或工商團體。口袋名單已經用盡了嗎？不妨前往「楓築小館」同時享受台日料理。

【楓築小館】

地址：桃園市楊梅區民富路二段380號

電話：03-2821085

營業時間：週二至週日11:00-14:00、16:30-20:30，每週一公休

(中時電子報)

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