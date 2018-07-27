謝震武節目罕見暴怒：離譜到極點！當場抓綠委討交代

2018年07月27日 17:19 中時電子報 吳玫穎

謝震武節目怒問法務部長。(影片自1:30:35開始)

花蓮地檢署檢察官林俊佑認為女兒在幼稚園受到欺負，日前竟帶著2名休假員警，闖入幼稚園內，大聲質問年僅3、4歲的幼童，不僅嚇哭小朋友，還當場失禁，引發社會譁然。主持人兼律師謝震武對此也相當氣憤，昨(26日)在《新聞面對面》罕見開炮，怒問新任法務部長蔡清祥：「法務部長，檢察官是你管吧？行政有沒有處理，這種人可以當檢察官嗎？有沒有拔到你部裡面？起訴就結束了嗎？有交代了嗎？」

離譜檢察官林俊佑帶著2位警員闖到幼稚園為女兒討公道，最後被花蓮地檢署依妨礙自由等案火速起訴，謝震武昨日在節目尾聲討論此案，忍不住痛批：「我覺得這真是離譜到極點！」更隔空怒問蔡清祥：「起訴就結束了嗎？有交代了嗎？你知道對那孩子以後未來成長、整個幼稚園小孩的成長有多大傷害？這樣的人不會在當檢察官過程中有濫權嗎？適合當檢察官嗎？蔡清祥部長一句話都沒有嗎？就花蓮地檢署起訴就算了嗎？」怒氣也讓錄影現場鴉雀無聲…

謝震武越說越覺得離譜，接著反問來賓之一的民進黨立委郭正亮：「郭委員，這種事情部長都不需要說話？就起訴就結束了嗎？」郭正亮表示同意他的看法，「我立刻回去告訴蔡部長 這個一定要有所表態。」

今(27日)法務部長蔡清祥也罕見召開記者會，痛批對該檢察官的行為痛心、遺憾與不齒，「檢察官怎麼可以濫權做這樣的行為？」預計下週三懲處報告就會出爐。

(中時電子報)