許毓仁將辦國際加密貨幣自律組織論壇 邀日韓分享經驗

2018年07月27日 17:26 中時 楊佳穎

由國民黨立委許毓仁、台灣金融科技協會共同發起的「台灣區塊鏈暨加密貨幣自律組織(Taiwan Blockchain Self-Regulatory Organization ，TBSRO)」，將在近期公布「加密貨幣交易所的行為準則」，並規畫在今年9月舉辦國際加密貨幣自律組織論壇，邀日本、韓國的自律組織來台進行經驗分享。

「台灣區塊鏈暨加密貨幣自律組織」今年今年5月22日發起成立後，以每2週1次的頻率召開自律組織行為準則討論會議，以韓國、日本的自律組織運作模式作為範例，在一次次的討論中擬定出最適合台灣區塊鏈及加密貨幣產業遵循的自律準則。

此外，許毓仁也計畫在下周率領台灣的區塊鏈業者赴美國矽谷，除了開創技術交流機會，也替台灣的業者尋求資源。

許毓仁指出，此行為準則內容大致分為幾個方向，包含公司資訊的充分揭露、對洗錢防制手段的要求、對客戶資訊安全保障隱私條款的建置，並且為了財務安全，要求要有獨立的基金以備不時之需等，盼藉此讓我國加密貨幣交易所的生態更加健全完善。

許毓仁強調，在台灣加密貨幣相關法規完備施行前，推動產業自律是必要且有效的作為；擬定行為準則後，組織成員必須自我約束，不得做出危害投資人的行為，盼此舉能協助政府訂出符合產業需求，並能落實資安與投資人保護的法律規範。

(中時 )