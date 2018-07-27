溪頭觀光起死回生？「10元優惠票」效應爆發

2018年07月27日 17:32 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

彰化縣政府新闢彰化市、員林市、和美鎮和鹿港鎮直達溪頭的公車，銀髮族搶搭。（彰化縣政府提供）

日前才爆出因大環境欠佳、軍公教年改上路後，住房人氣明顯消退的南投溪頭，近日因暑假到來、以及老人10元優惠票，周邊縣市民眾幾乎把溪頭當成後花園，每天搭遊覽車到溪頭運動，彰化縣政府甚至規劃專車接送，使得溪頭每天湧入8000多人入園。

由於溪頭蘊藏豐富的森林資源，加上10元優惠票價，吸引許多銀髮族上山避暑，以致交通大打結，裡頭1500個停車位全被停滿，接駁車也常一位難求。眼看原本清幽的環境被遊覽車塞爆，有居民抱怨「到溪頭遊覽車一輛接一輛，遊客上山吸芬多精，我們卻只能吸廢氣，豈有此理？」

天熱山區避暑！南投溪頭1500個停車位被塞爆。(翻攝自中天新聞)

近來溪頭出現「橫躺族」霸佔原木吊床等亂象。(翻攝自中天新聞)

不僅如此，有「台灣小瑞士」之稱的南投鹿谷鄉，因溪頭、杉林溪、妖怪村等景點，每逢假日人潮絡繹不絕，對外唯一孔道延溪公路（151線）交通大打結，甚至衍生出「橫躺族」霸佔原木吊床等亂象。

根據《聯合》報導，南投縣議員許素霞、吳瑞芳和溪頭自然教育園區討論，要求取消10元優惠票，希望以價制量。許素霞指出，溪頭是旅遊勝地，原本歡迎大家來旅遊，但遊客團進團出，造成嚴重的塞車和廢氣問題，竹山、鹿谷居民不願再忍受這種亂象，決定要求溪頭自然教育園區取消優惠票價，並需對交通和廢氣問題，提供回饋地方的方案。

有網友建議「門票不論老幼一律一人500元，保證從此不塞車」；還有人驚覺「原來從前看到的這些人不是陸客」，對於溪頭景點亂象橫生則批評「被寵壞的台灣人」。

(中時電子報)