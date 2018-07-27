華人最強吉他樂團「米可吉他」十周年初心慶典兼做公益

2018年07月27日 17:20 中時 陳世宗

全球華人新古典吉他巡演先驅，米可吉他創立10周年了！在這個值得紀念的日子，米可回歸創辦初心，舉辦10周年《初心慶典》音樂會。邀請日本國際新堀藝術學院副校長寺田和之率領新堀吉他室內樂團還有大鍵琴施宣煌，28日在台中國家歌劇院及31日在台北國家音樂廳演奏廳盛大演出，期待給聽友們一場歡樂、震撼的古典吉他跨界音樂會。這樣有意義的音樂會，每售出1張票，就捐10元給台中惠明盲校。

台中在地樂團「米可吉他」，在中部深耕10年，近年來在華人新古典吉他界造成一股風潮，在團長趙柏群帶領下，樂團自2015年起至亞洲各國巡迴演出，受到各界讚揚，中國的演出譽為「華人最強吉他樂團」，世界公認權威的日本新堀藝術學院指揮天王－寺田和之教授稱讚「不輸日本的頂尖優秀樂團」。

連日本新生代作曲鬼才－烟中雄也大讚嘆「13億華人中再也找不出一群人組成這麼優秀的樂團了」。米可吉他室內樂團更在今年（2018）受邀至澳洲雪梨盛大演出，將新古典吉他概念宣揚到世界各地。

「米可吉他室內樂團」傳承日本新堀吉他的合奏元素，透過多元吉他樂器，重新詮釋偉大作曲家經典樂曲，演出揉合了古典吉他時而纖柔細膩、時而氣勢磅礡的特質，透過多元樂器合奏，重新詮釋偉大作曲家經典樂曲，及柔美抒情、節奏輕快的異國豐富曲風。

「米可吉他室內樂團」以熱愛吉他的初心，在10週年慶典中，延續獨創的新古典吉他風格，帶來耳目一新的震撼表演，喜歡吉他音樂的民眾，千萬不要錯過這場難得的國際級音樂饗宴，一賞吉他廣泛音域與迷人的和聲共鳴！

(中時 )