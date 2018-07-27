亞都麗緻客座「調酒師之夜」開跑 8／7巴賽麗廳微醺登場

2018年07月27日 17:34 中時 徐力剛

調酒「Panacea」水果香氣濃郁，適合作為餐前酒品飲。（圖片提供／台北亞都麗緻大飯店）

前菜「葛瑞爾乳酪焗扇貝」肉質軟嫩香氣濃郁。（圖片提供／台北亞都麗緻大飯店）

餐點「阿爾薩斯豬腳」搭配自製酸菜品嘗，深受老饕喜愛。（圖片提供／台北亞都麗緻大飯店）

台北亞都麗緻大飯店邀請首爾四季飯店Charles H.首席調酒師Lorenzo Antinori來台客座，館內餐廳「巴賽麗廳」8月7日晚間18時至23時，美食佐美酒，帶給饕客微醺饗宴。

眾所皆知「巴賽麗廳」以法國Brasserie風格為設計主軸，充滿浪漫風格與人文氣息，依季節變換提供多種類傳統法式鄉村料理。此次Lorenzo Antinori以「餐前」、「佐餐」及「餐後」品飲為主軸打造4款調酒，每天限量150杯，其中特調「Panacea」使用熱帶水果風味濃郁的加勒比海陳年蘭姆酒為基酒，搭配檸檬、鳳梨調味，最後放入杏仁糖漿增添圓潤感，酸中帶甜十分開胃。

前菜「葛瑞爾乳酪焗扇貝」，主廚精選肥美扇貝為食材，放上蒜香蘑菇丁及奶油醬汁，最後擺上大量葛瑞爾乳酪焗烤，初嘗乳酪濃郁風味充斥口中，尾韻奶香味繚繞舌尖。建議搭配調酒「West Side Gimlet」享用．使用帶有成熟果香風味蘇格蘭威士忌，結合洋甘菊淡雅風味和鳳梨清冽酸香，適合餐前飲用。

主餐「阿爾薩斯豬腳」為法國東北部傳統菜餚，與德式豬腳差異點在於燉煮時間長，豬腳更加軟爛入口即化，搭配自製酸菜品嘗滋味一絕。餐酒搭配有畫龍點睛之效，巴賽麗廳同名特調「La Brasserie」選用法國陳釀琴酒、Mezcal、檸檬汁、自製甜菜根蜜與四川花椒，酸甜風味伴隨微微辛辣感。

大快朵頤後，來杯餐後酒「Fourth Regiment」沈澱自我，以曼哈頓雞尾酒為靈感繆思，將波本威士忌混合蘋果白蘭地與甜苦艾酒，果香清甜馥郁，再放入西芹片及少許醬油增加層次感。8月7日晚間18時至20時，顧客於巴賽麗廳消費滿1000元，享250元加價購調酒乙杯;同一時段點選「法國國慶月限定菜單」滿1000元，免費獲得特調雞尾酒乙杯。

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(中時 )