高市觀光局開拓新南向市場 越南客來台增

高雄市府致力拓展新南向觀光市場，近日越南旅客造訪棧貳庫、搭乘電動渡輪。（柯宗緯翻攝）

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高雄市觀光局長曾姿雯（左四）致力耕耘東南亞國家市場，近日越南國家旅遊總局率旅行業者走訪高雄。（柯宗緯翻攝）

蔡政府力推觀光新南向，今年上半年越南訪台旅客較去年同期成長4成。近日越南國家旅遊總局率隊造訪高雄，高市觀光局長曾姿雯親自當嚮導接待，走訪棧貳庫、愛河夜景等新興景點，歡迎越南旅客將旅遊體驗帶回當地，有助於提升港都觀光能見度。

高市觀光局統計，106年度國內外旅客住宿高雄比例，其中以國內旅客占最大宗67.38％，國際旅客為32.62％，其中大陸15.48％、日本4.58％、港澳3.61％、韓國1.22％、東南亞4.31％。

交通部觀光局進一步分析，越南旅客在107年1至5月共有20萬3767人次來台，與106年同期相較達41.78％成長，越南旅客倍增，是值得重視且持續開拓東南亞市場。

曾姿雯提到，越南是距離南台灣最近的東南亞國家，已有超過1萬名越南女性新住民，每年逾500個大學交換學生，南台灣堪稱是越南本土以外，最多越南人聚集城市，加上高雄每周共有30個航班，直飛越南河內有13班、胡志明市有17班，交通便利刺激兩地旅客往來頻繁。

越南國家旅遊總局副局長阮氏青香率該國旅行業者，23至27日走訪台灣，同時舉辦觀光推介會，首站停留高雄。曾姿雯熱情接待介紹高雄新興熱門景點外，也安排搭乘愛之船欣賞愛河夜景，參觀美麗島站光之穹頂，前往棧貳庫及搭乘電動渡輪，前往旗津參觀「黑沙玩藝節創意沙雕」。

(中時 )

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