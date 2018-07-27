基隆市長參訪新竹300取經分享治理經驗

基隆市長林右昌（左三）27日率團參訪新竹300博覽會，同時6年級生的新竹市長林智堅（左二）親自導覽。（陳育賢攝）

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基隆市長林右昌（左二）27日率團參訪新竹300博覽會，同時6年級生的新竹市長林智堅（左三）親自導覽。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅與基隆市林右昌同樣是6年級生、同樣在短時間上陣選上市長，並成功翻轉過去有長時間停滯發展問題的老城市，為再相互觀摩，林右昌27日特別率團前來參訪已有10餘萬人次參觀的新竹300博覽會，林智堅親自接待與導覽，同時分享彼此治理地方的經驗。

林智堅表示，新竹和基隆有共同的城市DNA，基隆港與新竹州過去都是北台灣重要的城市，但過去很長時間發展停滯，市民都渴望改變，他與林右昌都是6年級生，但都有幸在短時間得到市民支持當選市長，為家鄉服務、規畫城市遠景，成功翻轉城市面貌。

而市府近年與基隆市交流頻繁，去年市府團隊參訪基隆產業博覽會，看到基隆市未來的願景跟藍圖，給了這次新竹300博覽會很大的借鏡，未來新竹市與基隆市要持續分享交流，為基隆跟新竹更美好的未來努力。

林右昌則表示，參訪新竹300博覽會後收穫甚多，林智堅對新竹市擘畫長遠，包含新竹大車站、動物園再生計畫、新校園運動等，都令他深刻印象，這些建設展現了台灣高水準的規畫設計成果與品質，新竹市有令人稱羨的3高1低的體質，相信在林智堅的帶領之下，會成為以創新、設計為主的國際級都市。

而他與林智堅是全台最年輕的兩個市長，有共同的理想、價值與目標，都希望把城市變成台灣都市發展的典範，為台灣人民創造新生活，未來會繼續加油努力。

(中時 )

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